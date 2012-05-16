〔香港房地产〕政府称无计划针对内地人在港置业影响进行预测

路透香港5月16日电---香港政府表示,其一向的政策是保障资金自由流动,故无计划要求住宅物业买家申请原居地资料,或进行针对内地人在港置业对楼市影响的预测.

运输及房屋局局长郑汝桦对立法会议员提名的书面回覆称,政府一直留意本地及外围的经济状况、国际流动资金及利率等可能影响本地楼市发展的因素,并参考一篮子的数据和指标,包括住宅物业价格、成交量、供求状况、置业购买力、投机活动、按揭贷款等,以判断楼市的整体情况.

"保障资金流动和进出自由是政府一向的政策,故当局无计划要求住宅物业买家申报有关其原居地的资料,或作针对内地人士在港置业对本地物业市场的影响或展望的研究及预测."她说.

郑汝桦表示,政府对于楼价大幅波动对整体宏观经济及金融稳定的影响,一直保持警觉,并自2010年起一直循增加土地供应、遏抑物业投机活动、提高物业市场透明度,以及防止按揭信贷过度扩张等四方面,推出一系列措施,以确保楼市健康平稳发展.

她称,当局的各项措施已取得明显成效,但由于主要先进经济体会在未来一段时间维持非常宽松的货币政策,容易令物业市场在外围环境稍见起色时再次转趋亢奋,因此政府会继续对资产市场泡沫风险保持警惕,并会于有需要时进一步推出措施.

政府统计处稍早指出,住宅楼价于今年初微跌后,于2、3月收复失地,首季上升5%.截至3月底香港整体住宅售价已较1997年的历年高位高出约一成.(完)

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