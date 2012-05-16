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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 16:37 BJT

〔香港股市〕恒指收盘重挫3.2%至四个月低点,受累中国经济放缓疑虑

路透香港5月16日电---香港股市周三收盘跌至四个月低点,之前中国官方媒体报导称,5月头两周四大国有银行新增贷款接近零,加剧了经济放缓的担忧.

恒生指数.HSI收跌3.19%,报19,259.83点.恒生国企指数.HSCE跌3.4%至9,741.97.

内地股市沪深300指数.CSI300收挫1.63%,报2,574.65点,金融与对增长敏感的板块跌幅居前.

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