《香港报摘》--信报5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条:
--欧洲金融危机令全球金融动荡,希腊处于无政府状态触发美元急升,港股在利差交易盘拆仓拖累下变提款机,恒生指数昨天收市创半年以来最大单日跌幅,全日达55只牛证遭收回,沽空飙升至12.3%,为3月27日以来的高位.若由5月6日计起,欧洲危机已拖累港股市值蒸发1.8万亿港元.
* 其他:
--据销售文件显示,有机构投资者昨天配售领汇房产基金(0823.HK),配售的基金单位价格介乎28.55-29.17港元,较昨天收市价折让5-7%,涉资约19.5亿港元.此外,友邦保险(1299.HK)遭AIG集团旗下AIA Aurora场外减持1.19亿股,套现31亿港元.
--电视广播(0511.HK)集团总经理李宝安质疑,政府发出新的免费电视牌照不公平,并炮轰政府在考虑发牌事宜上透明度低,不排除采用法律途径反对发牌.
--中移动(0941.HK)首席执行官李跃指出,受惠于技术成熟,集团建设4G网络的成本比3G便宜超过一半,对盈利能力有信心.董事长奚国华重申,中移动会保持克制冷静的定价策略,反对减价战.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3