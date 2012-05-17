版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:03 BJT

《香港报摘》--信报5月17日

* 要闻版头条:

--欧洲金融危机令全球金融动荡,希腊处于无政府状态触发美元急升,港股在利差交易盘拆仓拖累下变提款机,恒生指数昨天收市创半年以来最大单日跌幅,全日达55只牛证遭收回,沽空飙升至12.3%,为3月27日以来的高位.若由5月6日计起,欧洲危机已拖累港股市值蒸发1.8万亿港元.

* 其他:

--据销售文件显示,有机构投资者昨天配售领汇房产基金(0823.HK),配售的基金单位价格介乎28.55-29.17港元,较昨天收市价折让5-7%,涉资约19.5亿港元.此外,友邦保险(1299.HK)遭AIG集团旗下AIA Aurora场外减持1.19亿股,套现31亿港元.

--电视广播(0511.HK)集团总经理李宝安质疑,政府发出新的免费电视牌照不公平,并炮轰政府在考虑发牌事宜上透明度低,不排除采用法律途径反对发牌.

--中移动(0941.HK)首席执行官李跃指出,受惠于技术成熟,集团建设4G网络的成本比3G便宜超过一半,对盈利能力有信心.董事长奚国华重申,中移动会保持克制冷静的定价策略,反对减价战.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐