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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:20 BJT

《香港报摘》--经济日报5月17日

* 要闻版头条:

--希腊重组联合政府失败,触发欧元大跌,美元抽升,环球资金从各类资产拆仓,加上市传内地四大银行本月贷款无增长,拖累港股泻逾3%,录今年最大跌幅,全球最伤.投资界忧虑,欧洲负面消息未见底,亚洲区走资潮持续.

* 其他:

--舖位租金升上天价,但高处未算高.消息指,金朝阳(0878.HK)铜锣湾罗素街地舖,租约明年到期,业主现提早接受预租,开价每月280万港元,以该舖面积856平方尺计,尺租逾3,200港元,将挑战罗素街尺租新高.

--受减薪节流以保盈利的消息拖累,周大福(1929.HK)股价昨急挫一成,再创上市新低.德银引述周大福管理层回应指,新的薪酬制度在新财政年底4月1日开始,但改变并非旨在减省成本,而是令员工获公平待遇.

--内地消费市道欠佳,华创(0291.HK)首季核心盈利按年倒退15.2%,而啤酒业务更意外录得亏损.但有分析员相信,受今天多项大型体育赛事推动,啤酒销量将按年有明显增长,并会于第二、三季体现.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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