《香港报摘》--经济日报5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条:
--希腊重组联合政府失败,触发欧元大跌,美元抽升,环球资金从各类资产拆仓,加上市传内地四大银行本月贷款无增长,拖累港股泻逾3%,录今年最大跌幅,全球最伤.投资界忧虑,欧洲负面消息未见底,亚洲区走资潮持续.
* 其他:
--舖位租金升上天价,但高处未算高.消息指,金朝阳(0878.HK)铜锣湾罗素街地舖,租约明年到期,业主现提早接受预租,开价每月280万港元,以该舖面积856平方尺计,尺租逾3,200港元,将挑战罗素街尺租新高.
--受减薪节流以保盈利的消息拖累,周大福(1929.HK)股价昨急挫一成,再创上市新低.德银引述周大福管理层回应指,新的薪酬制度在新财政年底4月1日开始,但改变并非旨在减省成本,而是令员工获公平待遇.
--内地消费市道欠佳,华创(0291.HK)首季核心盈利按年倒退15.2%,而啤酒业务更意外录得亏损.但有分析员相信,受今天多项大型体育赛事推动,啤酒销量将按年有明显增长,并会于第二、三季体现.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3