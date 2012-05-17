《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港5月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.768港元HKD=) 美国股市周三收低,盘中走势震荡,道琼工业指数.DJI收跌33.45点,或0.26%,至12,598.55点,标普500指数连跌第四日,因投资者担忧希腊能否保住其欧元区成员国的地位.[ID:nSB1551498] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 181.880 -1.82 35647 14.128 -0.08 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.270 -0.58 109969 3.191 -0.90 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.400 -2.21 368964 84.516 0.08 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.600 -3.44 234508 18.436 -0.77 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 130.710 -1.98 49711 10.154 0.33 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 93.400 -0.17 91726 7.255 1.27 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.350 -1.99 783918 65.795 -0.99 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 49.650 -2.26 34194 3.857 1.23 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.470 -3.49 888257 12.017 2.36 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 17.630 -1.29 105611 13.695 0.26 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.200 -0.85 16915 4.505 -0.98 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.350 1.96 9000 3.317 -0.69 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.520 2.31 6756 1.206 -50.18 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.080 -9.57 24086 0.323 -2.08 (完) --整理 梁慧仪
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3