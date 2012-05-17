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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:11 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月17日

路透香港5月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.768港元HKD=)

  美国股市周三收低,盘中走势震荡,道琼工业指数.DJI收跌33.45点,或0.26%,至12,598.55点,标普500指数连跌第四日,因投资者担忧希腊能否保住其欧元区成员国的地位.[ID:nSB1551498] 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  181.880   -1.82      35647            14.128      -0.08
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.270   -0.58     109969             3.191      -0.90
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.400   -2.21     368964            84.516       0.08
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   35.600   -3.44     234508            18.436      -0.77
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  130.710   -1.98      49711            10.154       0.33
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   93.400   -0.17      91726             7.255       1.27
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   42.350   -1.99     783918            65.795      -0.99
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   49.650   -2.26      34194             3.857       1.23
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.470   -3.49     888257            12.017       2.36
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   17.630   -1.29     105611            13.695       0.26
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.200   -0.85      16915             4.505      -0.98
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.350    1.96       9000             3.317      -0.69
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.520    2.31       6756             1.206     -50.18
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.080   -9.57      24086             0.323      -2.08 (完)

  --整理 梁慧仪

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