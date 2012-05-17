《香港报摘》--其他报纸重要消息5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 明报:
--国泰航空(0293.HK)公布,今年4月客运量约252.2万人次,按年增加11.7%,运载率达83.1%,按年改善2.8个百分点.国泰指,4月客运量显着上升,主要因为去年同期受日本海啸影响,客运基数较低所致.
--大昌行(1828.HK)主席许应斌表示,今年1至4月,大昌行内地汽车总销量按年上升10.3%.管理层维持今年全年汽车总销量双位数字增长的目标,惟毛利率目标改为维持去年水平,较今年3月时提出的毛利率有望回升有所保留.
* 星岛日报:
--外汇基金新资产类别投资最多为累计盈余的三分一.金融管理局总裁陈德霖未有透露现时具体可进一步投资额是多少,只称这会因应累计盈余变化而作出调节,如爆额可出售资产腾出空间.
--电视广播(0511.HK)执行董事兼总经理李宝安表示,未来会加大海外及内地方面投资,料本地业务收入占比将由目前的50%逐渐降低.公司计划扩建将军澳电视城,料总投资达10亿港元,新电视厂房将于今年下半年动工.
* 苹果日报:
--联交所股权资料显示,友邦保险(1299.HK)于上周四被美国国际集团(AIG)旗下AIA Aurora LLC在场外减持约1.19亿股,每股平均价26.064港元,套现约31亿港元,持股量由18.6%降至17.62%.
* 东方日报:
--进口药及保健品分销商金活医药(1110.HK)表示,将引进海外新药品,如新西兰、澳洲及欧美等保健产品,并以分销代理为主.主席兼执董赵利生透露,今年首季销售量与去年同期相若,同时现正对内地市场进行调研,有望尽快落实新购并项目.
* 文汇报:
--高鑫零售(6808.HK)首席执行官梅思勰表示,今年公司目标开设50间新分店,现时已新开了5间,预期上半年能开设逾10间,其余约40间则会于下半年开设.
--内地代理行合富辉煌(0733.HK)4月单月促成一手交易逾100亿港元.董事长扶伟聪表示,最坏的时间已经过去,在近期发展商愿意减价,部分幅度达15%,加上银行银根相对松动,买家较前容易取得按揭,及市场刚需带动消费者入市兴趣回升,使成交量回升.
* 大公报:
--瑞银证券相关分析人士估计,随着宏观经济趋稳和非金融企业盈利回升,香港主要银行贷款不良率将在今年二季度小幅回升后趋于稳定,预计今年末的不良率将从去年末的1%小幅上升至1.05%.
--大新银行(2356.HK)于今年首季财管业务按年录得八成收入增长,该行冀今年全年收入能倍增,5年后管理的资产水平亦能翻倍.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3