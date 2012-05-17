《香港报摘》--其他报纸重要消息5月17日

* 明报:

--国泰航空(0293.HK)公布,今年4月客运量约252.2万人次,按年增加11.7%,运载率达83.1%,按年改善2.8个百分点.国泰指,4月客运量显着上升,主要因为去年同期受日本海啸影响,客运基数较低所致.

--大昌行(1828.HK)主席许应斌表示,今年1至4月,大昌行内地汽车总销量按年上升10.3%.管理层维持今年全年汽车总销量双位数字增长的目标,惟毛利率目标改为维持去年水平,较今年3月时提出的毛利率有望回升有所保留.

* 星岛日报:

--外汇基金新资产类别投资最多为累计盈余的三分一.金融管理局总裁陈德霖未有透露现时具体可进一步投资额是多少,只称这会因应累计盈余变化而作出调节,如爆额可出售资产腾出空间.

--电视广播(0511.HK)执行董事兼总经理李宝安表示,未来会加大海外及内地方面投资,料本地业务收入占比将由目前的50%逐渐降低.公司计划扩建将军澳电视城,料总投资达10亿港元,新电视厂房将于今年下半年动工.

* 苹果日报:

--联交所股权资料显示,友邦保险(1299.HK)于上周四被美国国际集团(AIG)旗下AIA Aurora LLC在场外减持约1.19亿股,每股平均价26.064港元,套现约31亿港元,持股量由18.6%降至17.62%.

* 东方日报:

--进口药及保健品分销商金活医药(1110.HK)表示,将引进海外新药品,如新西兰、澳洲及欧美等保健产品,并以分销代理为主.主席兼执董赵利生透露,今年首季销售量与去年同期相若,同时现正对内地市场进行调研,有望尽快落实新购并项目.

* 文汇报:

--高鑫零售(6808.HK)首席执行官梅思勰表示,今年公司目标开设50间新分店,现时已新开了5间,预期上半年能开设逾10间,其余约40间则会于下半年开设.

--内地代理行合富辉煌(0733.HK)4月单月促成一手交易逾100亿港元.董事长扶伟聪表示,最坏的时间已经过去,在近期发展商愿意减价,部分幅度达15%,加上银行银根相对松动,买家较前容易取得按揭,及市场刚需带动消费者入市兴趣回升,使成交量回升.

* 大公报:

--瑞银证券相关分析人士估计,随着宏观经济趋稳和非金融企业盈利回升,香港主要银行贷款不良率将在今年二季度小幅回升后趋于稳定,预计今年末的不良率将从去年末的1%小幅上升至1.05%.

--大新银行(2356.HK)于今年首季财管业务按年录得八成收入增长,该行冀今年全年收入能倍增,5年后管理的资产水平亦能翻倍.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]