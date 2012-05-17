《香港重要政经日程》--5月17日-5月23日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月17日(周四)
-- 德昌电机控股(0179.HK)公布全年业绩.
--10:30 味千(中国)(0538.HK)召开年度股东大会.
--10:30 中海发展股份(1138.HK)在上海召开年度股东大会.
--11:00 百盛集团(3368.HK)召开年度股东大会.
--14:30 美高梅中国(2282.HK)在澳门召开年度股东大会.
--14:30 中远太平洋(1199.HK)召开年度股东大会.
--16:30 公布2-4月失业率数据.
--18:00 保诚(2378.HK)在伦敦召开年度股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月18日(周五)
-- 香港美国商会举行年度中国论坛.
-- 万邦投资(0158.HK)中期业绩公布.
-- 宝姿(0589.HK)公布全年业绩.
--09:00 华晨中国(1114.HK)股东特别大会及股东周年大会.
--09:00 中国天瑞水泥(1252.HK)于河南举行股东周年大会.
--10:00 龙源电力(0916.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:00 吉利汽车(0175.HK)股东周年大会.
--10:00 米兰站(1150.HK)股东周年大会.
--10:00 三一重装国际(0631.HK)于辽宁渖阳举行股东周年大会.
--10:00 SOHO中国(0410.HK)股东周年大会.
--11:00 中国安芯(1149.HK)股东周年大会.
--11:00 中国电力(2380.HK)股东周年大会.
--11:00 中信泰富(0267.HK)股东周年大会.
--15:00 中国香精香料(3318.HK)股东周年大会.
5月21日(周一)
-- 永义国际(1218.HK)公布全年业绩.
-- 李氏大药厂(0950.HK)公布首季业绩.
--09:00 山东威高集团(1066.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:50 金管局总裁陈德霖出席立法会简报会.
--11:00 中国电力新能源(0735.HK)股东周年大会.
--11:00 新海能源(0342.HK)股东周年大会.
*--11:30 世界银行旗下IFC与ADM Capital推出融资计划以支持亚洲中型企业.
--12:00 大酒店(0045.HK)股东周年大会.
--16:30 瑞声科技(2018.HK)股东周年大会.
5月22日(周二)
-- 公布4月份消费物价指数.
--09:30 中国人寿(2628.HK)在北京举行股东周年大会.
--09:30 佐丹奴(0709.HK)股东周年大会.
--10:00 恒富控股(0643.HK)股东周年大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)股东周年大会.
--10:00 恒安国际(1044.HK)股东周年大会.
--10:30 中国金石(1380.HK)股东周年大会.
--11:00 国华(0370.HK)股东周年大会.
--11:00 银河娱乐(0027.HK)股东周年大会.
--11:30 安莉芳(1388.HK)股东周年大会.
--12:00 汇贤产业信托(87001.HK)股东周年大会.
--13:15 证监会行政总裁裁欧达礼出席外国记者会午餐演讲.
--16:00 PRADA(1913.HK)股东周年大会.
*5月23日(周三)
-- 联想集团(0992.HK)公布全年业绩.
-- 英皇金融(0717.HK)公布中期业绩.
-- 冠捷科技(0903.HK)公布首季业绩.
-- 伟易达(0303.HK)公布全年业绩.
--09:00 中石油(0857.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 维达国际(3331.HK)股东周年大会.
--10:30 莱蒙国际(3688.HK)股东周年大会.
--11:00 卓悦(0653.HK)股东周年大会.
--14:30 青蛙王子(1259.HK)股东周年大会.
--14:45 长江基建(1038.HK)股东周年大会.
--15:00 雅视光学(1120.HK)股东周年大会.
--15:00 熔盛重工(1101.HK)股东周年大会.
--15:00 中国无线(2369.HK)股东周年大会.
--15:30 星岛(1105.HK)股东周年大会.
--16:00 新濠博亚6883.HK股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3