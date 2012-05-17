〔港报财经评论〕垃圾债煞停游资急四散--信报5月17日

垃圾债煞停游资急四散/ 习广思

是甚么恐慌消息导致港股暴跌、再次出现”提款机”效应?Grexit(希腊脱欧)不是真正理由,毕竟问题讨论多时;相反,恒指在止跌一日后暴跌,美汇指数升才是股市急跌因素,技术因素多于真正对欧债的恐惧.希腊政府决定重选,结局会改变吗?眼下股市为Grexit而惊慌,不妨作个简单整理,一方面,希腊政治不断恶化,极端少数反对党支持度上升,与欧盟之间的不信任加剧,因此欧洲政客已不再避忌高谈Grexit的部署;其次,虽然希腊近日如期获得欧洲金融稳定基金(EFSF)的贷款,但希腊人对Grexit预期上升,这一点由银行存款流失加速可见,情况严重将酿成挤提;另一个讨论,Grexit一旦发生,将把欧洲银行再次卷入漩涡,意大利国债也会再染毒,最高危的葡萄牙势将步希腊后尘.事实上,这一切讨论都没有新意,不就是去年欧债危机的核心问题吗?

黄金大好友转軚.商品大好友罗杰斯江湖混得久,未有停止过唱好金价,记忆中才两星期前,还在呼吁买入黄金呢.但是,昨天乍见外电标题,指其预测”金价大跌40%至50%”.当然大家以为商品大王转看淡,再看内文,实际上他声言继续看好,但要等金价再跌40%-50%后,才会再买入.纽约期金每盎斯1,538美元,如果金价由此水平下跌40%,即跌穿1,000美元.如此悲观预测,若不是转軚看淡,其实又是什么?

导致金价(暂时)不再避险的两大原因,其一是印度政府自上月起大幅调高金条入口税率,由2%上调至4%,变相加了一倍.印度政府上调黄金入口税,理由是黄金入口大增,本财政年度首三季上升50%,令到政府经常赤字压力大增;然而,印度赤字未有迹象改善,这个情况短期难以扭转.财政转弱加上央行减息,印度卢比持续贬值,近期央行甚至需要入市干预,但卢比贬值意味买金成本上升,也是印度需求下降的原因.其次,欧洲正在传出央行可能推出黄金可转换债券.这个当然只属传闻,但当市场意识到全球前五位的持金央行包括德国、法国及意大利时,她们要卖金套现的揣测又增添几分说服力.商品价全面下跌,皆因美元carry trade拆仓逆流,但金价会不会跌40%,至于会跌到几时?一切视乎QE3而已,只要QE3一出,美元回落,金价再升.昨天提及金价短期支持是1,500美元水平,较长期是1,400美元.不过,早已唱淡的索罗斯,其基金近期却在增持黄金.如果只可二择其一来信,你会信谁?(B03)

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避险资金转追美元/ 苏子

前晚受到希腊决定放弃寻求成立联合政府,并且最快会在下月17日重新举行国会大选的负面消息影响,令市场担心希腊或会很快便陷入破产及正式退出欧罗区,故欧罗看淡的投资者终于可以名正言顺的大发难,使欧罗兑美元出现一个似模似样的下跌浪.不过,欧罗兑美元此下跌浪的主要动力其实只是来自美元向上急升所影响,而美元急升的原因正正便是市场上大量避险资金的推波助澜结果.

这两天连近日备受避险资金追捧的英镑亦遭到猛烈抛售,兑美元已于前晚返回1.60心理关口以下收市了,即使日圆汇价亦见转弱,昨天美元兑日圆已企稳在80心理关口以上波动了,而美元升势之全面,反映美元目前真正发挥其避险货币的功能.欧罗兑美元自本月1日的1.3284高位跌至昨天欧洲市早段的1.2678低位,大约半个月时间下跌了606点子或4.6%.以近期市场正热炒希腊会退出欧罗区此等头号利淡欧罗消息而言,如此跌幅已算是少了;若计算欧罗兑美元自上周二正式跌破1.30心理关口后,只是多跌322点子或大约2.5%,此跌幅更是令不少看淡欧罗兑美元的投资者感到失望.

对欧罗兑美元近期的跌势,一直不敢对汇价看得太淡,原因是汇价失守1.30关口后没有向下急挫,然而,汇价在破关后的跌幅不多之余,却又未能自低位作出强力反弹,成功返回20天保历加通道内波动及收市,反而却出现一种较正式的单边急挫市况恐怖得多的温水煮蛙式的缓慢跌市,而这种形式的跌市的恐怖之处在于,令已持有短仓者可能会因欠缺耐性而获利平仓未能顺势赚尽,至于已持有好仓者更可能会失去危机感,并且采取”加死码”策略继续候低位买入欧罗以摊薄早前买入所带来的损失,结果自然是出现愈输愈多的惨况;而前晚欧罗兑美元跌破1.28/1.2820即市支持区后迅即暴跌至1.2750水平,已经令温水煮蛙式跌市的杀伤力开始在市场浮现了,不少在高位持有好仓的投资者已陆续在前晚及昨天的低位止蚀.从昨天欧罗兑美元触及1.2678低位后的反弹高位,连上日欧洲市收市前所造的1.2750至1.28争持区亦乏力触及来看,淡友力量仍然主宰市场.相信今年1月13日所造的1.2622低位料会在稍后面临考验.(B09)