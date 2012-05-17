〔港报财经评论〕国际提款机,港股形势险--经济日报5月17日

国际提款机,港股形势险/ 林瑞芬

期指启示淡友略为收敛.本月一路跟进期指的低水情况,期指大多时间是接近公平价值甚至低于公平价值,但经昨日急挫之后,以昨日5月份期指公平值应为低水131.5点与实质低水97.83点显示,实质市场肯以溢价交易.同样,6月份期指公平值应为低水348点,但实质低水只有286.83点.淡友或有部分平仓获利回吐,追价平仓,或有助短线在急挫之后略喘跌,甚至引发进一步的技术性超卖反弹,预计反弹而言,阻力位已由20,000降至19,400至19,500.

走资风险资产首当其冲.近月港股走势急转直下,当中原因,相信股民已知一、二.一来中国经济4月开局不顺,令以为首季经济可以触底的预期推迟到第二季;二来,则主要是因应希腊选举的延伸问题,希债问题喊得多次狼来了,始终有一次真的会来.随希腊议会终决定6月再选,愈有机会狼来了.从市场今个月反应显示,基本上,市场是不会等6月重选结果了,及早外逃,防最坏发展,走为上着了!市场已在描述各式各样的希债结局路线图,最坏打算如银行挤提,势将由希腊扩至西班牙及意大利同业;德国与其他欧元国经济实力悬殊,不想背包袱最终会选择离开.较为好的预计则是最终希腊获放宽救援条件;随希腊退出更让其他欧元国团结维持欧元制度等.

欧元制度的出现后,达成欧洲一体化的理念,但现在受累于政治压力,受困于各国经济实力、理财理念不同而成几年来的混局,并无速效药.中央终于出手提振内需.总括而言,一个希债可能违约及退出欧元区的疑虑待释,是结局,还是引发更多不明朗因素,留待时间见证.就目前大气候,中国面对的风险又是万分险,据报国务院已证实,将会研究确定促进节能家电等产品消费的政策措施,已有具体财政补贴金额,为提振内需,平冲外贸风险打响第一枪了,总算有所行动.随外贸下跌,资本外流,推测存款准备金率续降,再待通胀平缓,展开减息期.一切按国情而走,只能耐心等待天晴.(012)

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中国经济不振,憧憬中央救市/ 余少文

大市急挫,国企指数一万点再失守.尽管内地资金流走,5月新增贷款可能零增长以及存款流失等利淡因素困扰,但国指期指昨日终出现”高水”,相信日内可反弹,只是要走出谷底,还看中央是否救市!除息后国指期指现高水.虽然大市急挫,见半年来最大单日跌幅,但近期一直提及的期指”大低水”现象,及指出当中涉及除息因素的公平价值,故低水现象并非太严重,只担心大户借大低水现象作掩护来造淡,国指亦由5月初的11,145点跌至昨日低位9,710点,下跌幅度达1,435点或13%.

传四大行零新增贷款.至于大市急挫,欧洲问题当然是主因,但中国经济不振也是另一拖累中资股以及中国股市的原因.报道亦指出,四大行在上述期间也流走2,000亿元人民币存款,其中一家银行更流失900亿元人民币左右.由于过去存款量下跌,会直接影响银行贷款行为,今年首4个月数字反映这现象,如3月份新增存款近3万亿元人民币,新增贷款增加至1万亿元人民币.只是存款余额在4月份已减少,反映市场对现金需求增加,再加上刚公布的4月份金融机构外汇占款减少606亿元人民币,是金融机构今年首次出现资金流走,促使人民银行本周下调存款准备金率.

固定资产增幅10年最低.中国银行5月新增贷款会否在5月余下时间急增,有待观望,但现有数字或反映内地企业对资金需求不大,因银行同业拆息也因下调存准率而回落,才令新增贷款急降.只是企业对资金需求不大,则反映内地经济不济,令企业不敢加大投资力度,故4月固定资产增幅降至20.2%,是03年以来最低的增长.由于中国经济未见起色,若然中央仍不肯放宽宏调力度,以及加快推出刺激经济措施,则中国经济下滑现象或会延长至第三季,则认为A股第二季后期至第三季开始回升的憧憬又会幻灭.只是睇好中资股中长线前景仍是不变,故维持大市继续下跌,始终是低吸中国人寿(2628.HK)、中国平保(2318.HK)的机会,而内银股优先睇好工行和建行.(010)