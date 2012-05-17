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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:53 BJT

〔港报社评〕希腊险挤提,港股超敏感--星岛日报5月17日

希腊脱离欧罗危机险酿银行挤提,全球股市为此下挫,香港恒生指数跌幅尤巨,比位于风眼的欧洲主要股市还要厉害.德法两国领袖峰会后,表明希望希腊继续留在欧罗区,外围股市昨晚稍为喘定.

希腊大选,按照欧盟、欧央行和国际货币基金组织”三头马车”注资条件推行紧缩政策的联合政府倒台,拖拉至今都未能够组成新政府,要到下月中再度举行大选.市场忧虑最后会由反对紧缩政策的政党掌权,万一撕毁与”三头马车”的协议,失控赖债,可能要离开欧罗区.

希腊至今未能摆脱紧缩政策,引致经济收缩还债更难的恶性循环.理论上,脱离欧罗恢复自己的货币,可以透过大幅贬值来重拾竞争力,刺激经济复苏,一如冰岛在金融海啸,重整银行债务后,把货币贬值40%,现在经济开始重拾升轨.

实际情况却复杂得多.冰岛没有加入欧罗体系,一向保持自己的货币,较易控制震荡.希腊却要”无中生有”重新建立自己一套货币,需要极为复杂的准备工作,不明朗因素甚多,又非一蹴可达,货币未及面世,银行就先要面对大量欧罗存款被提取保值的危机,令本已风雨飘摇的金融体系陷入崩溃.

欧盟方面,虽然已经就希腊脱离欧罗筑好防火墙,保护金融体系,但是市场仍然会对其他债台高筑的”欧猪”国家信心动摇,欧罗贬,债息高,融资更为困难,市场更为波动,经济更难走出低谷,而且在欧洲整合方面要付出庞大的政治代价.希腊和欧盟都不希望希腊脱离欧罗,但是在还债问题上及刺激增长的元素,如何落实仍属未知之数,预计市场将继续大幅波动.

在昨日的环球跌市中,港股跌了3.19%,冠绝全球主要市场,有人视为反应过敏,连风眼欧洲主要股市跌幅都不足1%.港股上星期8连跌后反弹1天,旋又跌回更多.欧美和中国经济阴晴不定,股市大起大落,为大鳄兴风作浪提供了条件,现时正值特区政府交接期,香港各方都要打醒十二分精神,避免乱上加乱.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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