〔港报社评〕希腊险挤提,港股超敏感--星岛日报5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
希腊脱离欧罗危机险酿银行挤提,全球股市为此下挫,香港恒生指数跌幅尤巨,比位于风眼的欧洲主要股市还要厉害.德法两国领袖峰会后,表明希望希腊继续留在欧罗区,外围股市昨晚稍为喘定.
希腊大选,按照欧盟、欧央行和国际货币基金组织”三头马车”注资条件推行紧缩政策的联合政府倒台,拖拉至今都未能够组成新政府,要到下月中再度举行大选.市场忧虑最后会由反对紧缩政策的政党掌权,万一撕毁与”三头马车”的协议,失控赖债,可能要离开欧罗区.
希腊至今未能摆脱紧缩政策,引致经济收缩还债更难的恶性循环.理论上,脱离欧罗恢复自己的货币,可以透过大幅贬值来重拾竞争力,刺激经济复苏,一如冰岛在金融海啸,重整银行债务后,把货币贬值40%,现在经济开始重拾升轨.
实际情况却复杂得多.冰岛没有加入欧罗体系,一向保持自己的货币,较易控制震荡.希腊却要”无中生有”重新建立自己一套货币,需要极为复杂的准备工作,不明朗因素甚多,又非一蹴可达,货币未及面世,银行就先要面对大量欧罗存款被提取保值的危机,令本已风雨飘摇的金融体系陷入崩溃.
欧盟方面,虽然已经就希腊脱离欧罗筑好防火墙,保护金融体系,但是市场仍然会对其他债台高筑的”欧猪”国家信心动摇,欧罗贬,债息高,融资更为困难,市场更为波动,经济更难走出低谷,而且在欧洲整合方面要付出庞大的政治代价.希腊和欧盟都不希望希腊脱离欧罗,但是在还债问题上及刺激增长的元素,如何落实仍属未知之数,预计市场将继续大幅波动.
在昨日的环球跌市中,港股跌了3.19%,冠绝全球主要市场,有人视为反应过敏,连风眼欧洲主要股市跌幅都不足1%.港股上星期8连跌后反弹1天,旋又跌回更多.欧美和中国经济阴晴不定,股市大起大落,为大鳄兴风作浪提供了条件,现时正值特区政府交接期,香港各方都要打醒十二分精神,避免乱上加乱.(A04)
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3