〔港报社评〕外围危机,本港内耗,市民忧心--文汇报5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
希腊组阁失败引发全球股市大跌,港股昨日亦大跌634点,全球市场风声鹤唳,笼罩恐慌情绪.然而在香港,立法会连续第三周纠缠于反对派合力造成的拉布流会闹剧中,如何应对香港当前经济警号却被搁置一旁,整个社会再次被拖入内耗深渊.外围危机与香港内耗交织,令市民忧心.市民担忧如果香港仍忙着闭门互斗不休,有人以阻碍香港发展为乐,香港的前途堪虞.
外围惊涛骇浪,检视当下香港所面对的经济环境,当知香港未来形势不容乐观.中国10个省市GDP已超越香港,今年深圳也会超越香港.另一方面,香港内部经济已响下降警号,政府日前公布数据显示香港首季经济表现欠佳,实质本地生产总值按年增长仅得0.4%,远低于去年第四季的3%,是两年以来新低.
现时外部经济环境风高浪急,本是港人一致探讨对策的时候,但是一些以阻碍香港发展为乐的人,却把危机置身事外,不但没有想方法救急,还要增设难题.候任特首梁振英指出,议员应急市民所急,任何人阻挠新政府解决市民急需解决的问题,姑息拉布行为,选民都十分关注,市民也有权表达不满.
目前议会工作瘫痪,新政府改组增添变数.社会上下都把精神放在如何应付拉布流会上,搁置应有工作,完全无法顾及香港当前面对的危机.立法会一日行政费用约90万港元,先后拉布五日已烧掉450万港元公帑.反对派议员切莫走火入魔,市民的忧心会转化为愤怒,并在9月举行的立法会选举积极出来投票,以选票向反对派说不.(A07)
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3