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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:56 BJT

〔港报社评〕外围危机,本港内耗,市民忧心--文汇报5月17日

希腊组阁失败引发全球股市大跌,港股昨日亦大跌634点,全球市场风声鹤唳,笼罩恐慌情绪.然而在香港,立法会连续第三周纠缠于反对派合力造成的拉布流会闹剧中,如何应对香港当前经济警号却被搁置一旁,整个社会再次被拖入内耗深渊.外围危机与香港内耗交织,令市民忧心.市民担忧如果香港仍忙着闭门互斗不休,有人以阻碍香港发展为乐,香港的前途堪虞.

外围惊涛骇浪,检视当下香港所面对的经济环境,当知香港未来形势不容乐观.中国10个省市GDP已超越香港,今年深圳也会超越香港.另一方面,香港内部经济已响下降警号,政府日前公布数据显示香港首季经济表现欠佳,实质本地生产总值按年增长仅得0.4%,远低于去年第四季的3%,是两年以来新低.

现时外部经济环境风高浪急,本是港人一致探讨对策的时候,但是一些以阻碍香港发展为乐的人,却把危机置身事外,不但没有想方法救急,还要增设难题.候任特首梁振英指出,议员应急市民所急,任何人阻挠新政府解决市民急需解决的问题,姑息拉布行为,选民都十分关注,市民也有权表达不满.

目前议会工作瘫痪,新政府改组增添变数.社会上下都把精神放在如何应付拉布流会上,搁置应有工作,完全无法顾及香港当前面对的危机.立法会一日行政费用约90万港元,先后拉布五日已烧掉450万港元公帑.反对派议员切莫走火入魔,市民的忧心会转化为愤怒,并在9月举行的立法会选举积极出来投票,以选票向反对派说不.(A07)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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