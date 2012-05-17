〔港报社评〕陈方安生的批评,有一点值得梁振英借监--明报5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
前任政务司长陈方安生昨日在一个电台时事节目,就特首曾荫权领导的问责制和候任特首梁振英进一步扩大问责制,有所点评.陈方安生反对问责制,所周知,问责制实施10年以来,确实未符理想,不过,从香港政治发展历程而言,问责制已经是一条不归路,陈方安生的取态或许与实际情有落差,不过,她的批评仍有参考价值,特别值得梁振英和新一届政府司局长参考,确立主要官员与政务官之间的权责分际,使问责制成为名实相符的管治模式和制度.
问责制有天生缺陷,主要是董建华、曾荫权都由小圈子选举产生,未获广泛市民授权,他们物色的司局长,未经过选举洗礼,在议会面对获选民授权、特别是地区直选议员时,与民主国家的情不同.
梁振英物色司局长人选,如按传闻所说掣肘不少,”梁班子”能否使问责制良性发展,是一大疑问.期望梁振英再检视一下他的司局长名单,切勿勉强任用力有不逮者;若涉及中央属意,也应该据理力争,因为事态不但关乎会否拖累管治,还涉及问责制的发展.
问责制不可能、也不应该走回头路,特别是2017年普选特首,届时获广泛授权的特首筹组管治队伍,灌注了民意基础的问责制,与现有本质不同,不过,在这一日到来之前,期望强调做好政治工作的梁振英,确切督促和要求他的司局长,确立与政务官各司其职的政治伦理和权责分际,对未达要求、交不出政绩者,梁振英不宜护短,要即时撤换,以贯彻权责相符原则,塑造问责制的权威.(A03)
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3