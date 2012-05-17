〔港报社评〕陈方安生的批评,有一点值得梁振英借监--明报5月17日

前任政务司长陈方安生昨日在一个电台时事节目,就特首曾荫权领导的问责制和候任特首梁振英进一步扩大问责制,有所点评.陈方安生反对问责制,所周知,问责制实施10年以来,确实未符理想,不过,从香港政治发展历程而言,问责制已经是一条不归路,陈方安生的取态或许与实际情有落差,不过,她的批评仍有参考价值,特别值得梁振英和新一届政府司局长参考,确立主要官员与政务官之间的权责分际,使问责制成为名实相符的管治模式和制度.

问责制有天生缺陷,主要是董建华、曾荫权都由小圈子选举产生,未获广泛市民授权,他们物色的司局长,未经过选举洗礼,在议会面对获选民授权、特别是地区直选议员时,与民主国家的情不同.

梁振英物色司局长人选,如按传闻所说掣肘不少,”梁班子”能否使问责制良性发展,是一大疑问.期望梁振英再检视一下他的司局长名单,切勿勉强任用力有不逮者;若涉及中央属意,也应该据理力争,因为事态不但关乎会否拖累管治,还涉及问责制的发展.

问责制不可能、也不应该走回头路,特别是2017年普选特首,届时获广泛授权的特首筹组管治队伍,灌注了民意基础的问责制,与现有本质不同,不过,在这一日到来之前,期望强调做好政治工作的梁振英,确切督促和要求他的司局长,确立与政务官各司其职的政治伦理和权责分际,对未达要求、交不出政绩者,梁振英不宜护短,要即时撤换,以贯彻权责相符原则,塑造问责制的权威.(A03)