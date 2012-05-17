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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:58 BJT

〔港报社评〕外汇占款减少,降存准增添空间--信报5月17日

4月份外汇占款较3月净减少逾600亿元人民币,为今年首度出现负增长,资本再呈外流之象.由于FDI下降、贸易顺差整体收缩之势未改,加上人民币贬值预期笼罩海外市场,故不排除外汇占款月度反覆波动,短期继续下滑,强化人民银行再下调存款准备金率的速度和幅度,增加调降的空间.

人民银行上周六宣布下调存款准备金率至20%,事后看来,显然也是应对4月份外汇占款减少的政策反应,对冲流动性收缩的压力.4月份外汇占款减少,其实也出乎市场意料之外,反映中国经济增速放缓之势比预期大,加速跨境资本异动外流.

目前,中国经济增速放缓之势比想像中猛烈.制造业生产扩张动力减弱,固定资产投资下降,企业贷款需求未见起色.据央行数字,今年4月金融机构人民币贷款仅增长约6,800亿元人民币,较3月份逾万亿显着下滑.预料5月份新增贷款回落之势持续.

FDI下降、外贸顺差减少将无可避免导致外汇占款滑落.据商务部最新数字,4月实际使用外资约84亿美元,同比下跌0.74,FDI已持续6个月下降.在欧美经济低迷,中国经济增速放缓下,资本流入如今已展现趋势性下降大势,并相信会持续一段时间.

4月外汇占款负增长,突显在经济增速显着放缓,加上人民币贬值预期,资本急遽外流.继后月度,虽然外汇占款或可回升,但照目前外部和内部环境看,国际资本跨境波动的风险,今年恐怕有增无减.如今资本再现外流端倪,加上经济”硬陆”忧虑升温,预料央行货币政策需要及时和更频密地作出对应性调整.

照发展形势看,外汇占款负增长的短期持续性倾向,会强化央行今年再下调存款准备金率的速度和幅度;国际跨境资本流向波动的风险,当前加剧之势,难免也增加央行维持货币政策效果的难度.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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