〔港报社评〕外汇占款减少,降存准增添空间--信报5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
4月份外汇占款较3月净减少逾600亿元人民币,为今年首度出现负增长,资本再呈外流之象.由于FDI下降、贸易顺差整体收缩之势未改,加上人民币贬值预期笼罩海外市场,故不排除外汇占款月度反覆波动,短期继续下滑,强化人民银行再下调存款准备金率的速度和幅度,增加调降的空间.
人民银行上周六宣布下调存款准备金率至20%,事后看来,显然也是应对4月份外汇占款减少的政策反应,对冲流动性收缩的压力.4月份外汇占款减少,其实也出乎市场意料之外,反映中国经济增速放缓之势比预期大,加速跨境资本异动外流.
目前,中国经济增速放缓之势比想像中猛烈.制造业生产扩张动力减弱,固定资产投资下降,企业贷款需求未见起色.据央行数字,今年4月金融机构人民币贷款仅增长约6,800亿元人民币,较3月份逾万亿显着下滑.预料5月份新增贷款回落之势持续.
FDI下降、外贸顺差减少将无可避免导致外汇占款滑落.据商务部最新数字,4月实际使用外资约84亿美元,同比下跌0.74,FDI已持续6个月下降.在欧美经济低迷,中国经济增速放缓下,资本流入如今已展现趋势性下降大势,并相信会持续一段时间.
4月外汇占款负增长,突显在经济增速显着放缓,加上人民币贬值预期,资本急遽外流.继后月度,虽然外汇占款或可回升,但照目前外部和内部环境看,国际资本跨境波动的风险,今年恐怕有增无减.如今资本再现外流端倪,加上经济”硬陆”忧虑升温,预料央行货币政策需要及时和更频密地作出对应性调整.
照发展形势看,外汇占款负增长的短期持续性倾向,会强化央行今年再下调存款准备金率的速度和幅度;国际跨境资本流向波动的风险,当前加剧之势,难免也增加央行维持货币政策效果的难度.(A02)
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3