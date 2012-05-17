〔港报社评〕逐希腊时机未成熟,欧盟还得救--经济日报5月17日

希腊筹组联合政府失败,国会要下月重选,令希腊退出欧元区风险大增,环球股市昨遂续挫.惟欧盟虽有踢走希腊之心,但因法德新领袖磨合与建防火墙需时,踢走希腊时机尚未成熟,欧盟暂仍得出手救希腊.

面对希腊对削赤承诺撒赖,法国新任总统奥朗德与德国总理默克尔昨晨在首次会面后,两人仍得表示希望希腊留在欧元区;欧元集团主席容克早前亦强调,刚于周一举行的欧盟财长会议,并无提出希腊脱离欧元区方案;IMF总裁拉加德昨更示意,可考虑容许希腊略延削赤时间.正如上周指出,欧盟对希腊不但已失耐性,更正积极部署将之踢走.然而,现仍因三个因素须再忍耐.

其一,踢走希腊必将严重冲击欧洲政经与金融市场,要有德法作定海神针,解决各种冲突,但法国总统奥朗德新人上场,更与默克尔理念有异,两国需时磨合,才能提升危机处理能力与默契.其二,欧洲银行正赶于六月底前,符合巴塞尔III与欧洲银行管理局的新资本比率要求,欧银体系目前尚未喘定,恐难承受希腊出局的巨大冲击.其三,欧洲稳定机制要到7月才动,届时与现行欧洲金融稳定设施合并,令总救市金额增至8,000亿欧元,欧盟将有更强的抗震与防火墙能力.

在上述条件未达致下,未是踢走希腊时候,现时欧盟应做、能做的不但是忍,因希腊筹组联合政府失败已引起市场尤其希腊国内紧张,如本周一1天已有7亿欧元存款急逃离希腊银行;若不尽快缓和市场情绪,可能即时引爆希腊崩溃及破产,造成欧洲剧震.

可是,现纵能止血一时,以希腊民情来看,下月重选的国会很可能更反对紧缩措施,届时市场剧震,欧盟仍得出手相救,甚至如IMF所放口风,容许希腊调整削赤方案,以换取更多时间.

惟大局并不因此改变,希腊衰退已近5年,国民势难承受继续大削赤之苦,再违反削赤承诺仅迟早之事,故欧盟很可能在防火墙建立后,即今年年底左右会大脚踢走希腊,届时一场欧盟以至全球大震荡仍恐难免,各地包括香港都须尽早做好防风准备.(A10)