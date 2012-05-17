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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 10:03 BJT

〔香港个股〕盈大地产称公众持股量降至6.41%,股份暂停买卖

路透香港5月17日电---电讯盈科(0008.HK)旗下房地产开发商--盈科大衍地产(0432.HK)称,公司以现金回购股份的要约已于周三截止,令公司的公众持股量比例降至6.41%,故其股份由周四起暂停买卖,以恢复公众持股量至符合规定水平.

此外,盈大地产宣布,将向合资格股东派送红股,基准为每持有一股现有股份可获派送四股红股,以符合上市规则的最低公众持股量规定.

目前,电盈在盈大地产的持股量达93.59%,而公众股东持股仅6.41%;在完成派送红股后,他们于盈大地产的持股量分别为74.49%和25.51%.

盈大地产表示,为尽量减轻派送红股对股份市场价格造成的调整,董事会建议在实施派送红股的同时进行股份合并,将每五股(每股面值0.1港元)的股份合并为一股(每股面值0.5港元)的合并股份,每手买卖单位仍为1,000股.

盈大地产预期,公司股份将会继续停牌,至6月25日恢复买卖.停牌前,该股周三收报1.83港元.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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