〔香港个股〕盈大地产称公众持股量降至6.41%,股份暂停买卖

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港5月17日电---电讯盈科(0008.HK)旗下房地产开发商--盈科大衍地产(0432.HK)称,公司以现金回购股份的要约已于周三截止,令公司的公众持股量比例降至6.41%,故其股份由周四起暂停买卖,以恢复公众持股量至符合规定水平.
此外,盈大地产宣布,将向合资格股东派送红股,基准为每持有一股现有股份可获派送四股红股,以符合上市规则的最低公众持股量规定.
目前,电盈在盈大地产的持股量达93.59%,而公众股东持股仅6.41%;在完成派送红股后,他们于盈大地产的持股量分别为74.49%和25.51%.
盈大地产表示,为尽量减轻派送红股对股份市场价格造成的调整,董事会建议在实施派送红股的同时进行股份合并,将每五股(每股面值0.1港元)的股份合并为一股(每股面值0.5港元)的合并股份,每手买卖单位仍为1,000股.
盈大地产预期,公司股份将会继续停牌,至6月25日恢复买卖.停牌前,该股周三收报1.83港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3