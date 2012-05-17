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货币新闻 | 2012年 5月 17日 星期四 12:40 BJT

〔香港个股〕汇丰控股称已持续节省20亿美元成本,料可实现目标上限

路透香港5月17日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周四称,截至目前为止已持续节省20亿美元成本,并预期于2013年底实现节省成本目标上限.

汇控在香港联交所发表的声明并称,自2011年以来共出售或退出28项非核心策略业务,潜在释放出550亿美元的风险加权资产.同时预期全球四大业务整合可于短至中期内带来额外15亿美元的收入.

汇控行政总裁欧智华于去年给出三年策略执行计划,其中包括以持续节省25-35亿美元成本为目标,使2013年成本效益比率目标达到48-52%;并实现普通股股本回报率达12-15%的目标.

该行上周公布,第一季基础税前获利近70亿美元,好于预期,因为投资银行业务收入强劲反弹及美国坏账下降.[ID:nSB1532750]

汇控早盘在香港收跌0.6%,报66.05港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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