〔香港个股〕汇丰控股称已持续节省20亿美元成本,料可实现目标上限

台湾个股：兆丰商银走过遭美重罚艰困一年，今年为转型元年--董事长
路透台北2月18日 - 台湾大型金控--兆丰金控董事长张兆顺周六称，兆丰商银在历经去年纽约分行遭美方重罚1.8亿美元后，走过非常艰困的一年；展望未来，今年将是该行的转型元年。
路透香港5月17日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周四称,截至目前为止已持续节省20亿美元成本,并预期于2013年底实现节省成本目标上限.
汇控在香港联交所发表的声明并称,自2011年以来共出售或退出28项非核心策略业务,潜在释放出550亿美元的风险加权资产.同时预期全球四大业务整合可于短至中期内带来额外15亿美元的收入.
汇控行政总裁欧智华于去年给出三年策略执行计划,其中包括以持续节省25-35亿美元成本为目标,使2013年成本效益比率目标达到48-52%;并实现普通股股本回报率达12-15%的目标.
该行上周公布,第一季基础税前获利近70亿美元,好于预期,因为投资银行业务收入强劲反弹及美国坏账下降.[ID:nSB1532750]
汇控早盘在香港收跌0.6%,报66.05港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透台北2月18日 - 台湾大型金控--兆丰金控董事长张兆顺周六称，兆丰商银在历经去年纽约分行遭美方重罚1.8亿美元后，走过非常艰困的一年；展望未来，今年将是该行的转型元年。
路透台北2月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增394.5亿台币；至周六央行存单未到期余额为7兆 (万亿)2,921.8亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增64.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 2/13 1,547.00 1,553.00 +6.00 2/14 796.00 812.00 +16.00 2/15 775.00 778.50 +3.50 *2/16 6,395.00 6,358.00 -37.00 *2/17 1,099.50
* 国际市场休市，缺明确方向交投极冷 * 外资在台股买超9.37亿台币仅零星汇入 * 台币下周一交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月18日 - 台币兑美元周六收微贬。汇银人士称，今天国际市场均休市，台币在外资少 量汇入，进口商少量买盘拉锯下，全天大都在平盘附近狭幅波动，尾盘随进口商买汇，尾盘微幅收低。 他们表示，今天外资在台股小幅买超9.37亿台币且呈微幅净汇入，进口商则少量买入美元，惟整体市场交 投极冷清，成交量明显缩减。 〞很无聊的一天，没有什么做交易，但尾盘进口商有进来小买，台币一度看到30.800。〞一大型商业银 行交易员说。 资深汇银人士说，外资在台股小买超，盘中见外资零星汇入款，进口商则小量买汇，〞今天只是简单的供 需，没有代表性。〞 台湾股市周六小升。外资及陆资在台股买超9.37亿台币，连八个交易日买超共计387.04亿台 币；上交易日为买超16.56亿台币。 交易员预估，下周一台币主要交易区间： •30.750-30.850