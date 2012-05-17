〔香港个股〕龙湖地产指重庆市领导层调整,有利改善民营经济政策

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港5月17日电---以中国西部市场为主的龙湖地产(0960.HK)周四表示,重庆市领导层的调整对当地尤其是民营经济营运环境方面,会有政策上的改善,是利好的消息.
龙湖地产以重庆起家,其董事长吴亚军在股东大会后表示,市领导层的调整对重庆会是利好的.
"因为张(德江)书记是副总理级别,相信会为重庆带来很多资源."她说,而在整个民营经济营运环境上,相信会有政策上的改善,是利好的消息.
重庆市于3月中出现高层人事变动,市委书记一职由国务院副总理张德江兼任,取代倍受关注的薄熙来.
吴亚军并表示,今年1-4月公司的房地产销售均价略低,每平方米为8,000多元人民币,主要因期内公司在西部的销售较多,而有关市场以刚性需求为主,所以产品销售结构的改变造成均价下跌,但公司仍维持全年均价介乎于1-1.1万元的目标.
对于上周末人行忽然宣布下调存款准备金率,她认为,金融环境宽松,大家的日子会好过一些,但相信中央不大可能放松房地产调控.
龙湖地产今天收盘持平于11.42港元,过去一个月下滑近6%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3