〔香港个股〕安踏体育第四季订单额按年录得低双位数的跌幅

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港5月17日电---中国国内体育用品行业的竞争日益激烈,运动鞋及服装产销商--安踏体育(2020.HK)周四称,今年第四季订货会的订单额按年录得低双位数的跌幅,因公司采取措施以减低零售渠道的潜在库存风险和打折.
安踏体育在联交所的声明中称,为减低库存风险以及维持集团的销售渠道于营运表现和盈利能力方面之竞争力,集团采取更具弹性的补单安排,并主动调整尚未生产付运的订单,导致四季度订单额减少.
2012年全年来看,该公司订货会的合计订单额则按年录得高单位数的跌幅.
公司并称,今年第一季度安踏品牌产品之同店销售增长按年录得低单位数的跌幅.
该股周四收升1.85%,报6.61港元.过去一个月累计跌逾16%.(完)
浏览安踏体育其他新闻,请点选[2020.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3