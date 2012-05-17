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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 17:46 BJT

〔香港个股〕安踏体育第四季订单额按年录得低双位数的跌幅

路透香港5月17日电---中国国内体育用品行业的竞争日益激烈,运动鞋及服装产销商--安踏体育(2020.HK)周四称,今年第四季订货会的订单额按年录得低双位数的跌幅,因公司采取措施以减低零售渠道的潜在库存风险和打折.

安踏体育在联交所的声明中称,为减低库存风险以及维持集团的销售渠道于营运表现和盈利能力方面之竞争力,集团采取更具弹性的补单安排,并主动调整尚未生产付运的订单,导致四季度订单额减少.

2012年全年来看,该公司订货会的合计订单额则按年录得高单位数的跌幅.

公司并称,今年第一季度安踏品牌产品之同店销售增长按年录得低单位数的跌幅.

该股周四收升1.85%,报6.61港元.过去一个月累计跌逾16%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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