《香港报摘》--经济日报5月18日

* 要闻版头条:

--惠誉担心希腊退出欧元区,将希腊评级降一级,由B-降至CCC级,加上传闻西班牙银行亦会被降低评级,与欧洲央行停止向部分希腊银行发放信贷,美汇创4个月高位,欧洲银行股大泻,拖累欧美股市下滑.

* 其他:

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)下周五举行股东周年大会,行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示,已取得包括英国ABI两个机构投资者对今年薪酬安排的支持;他重申会在集团利润中留15%作为员工薪酬津贴,35%用作派息,并维持派息比率40至60%.

--Facebook上市在即,网络股再受注视.腾讯控股(0700.HK)列出的电子商贸发展策略,券商大为受落,纷指可成未来增长新引擎,去年的投资初见成效,并提升其目标价,当中以花旗的317港元最为乐观.

--大市本周跌多升少,原拟昨日排期的伊泰煤业,亦把聆讯改期至下周.但连同中铝矿业及新晨中国,仍计划于6月前上市,三家企业最多集资约218亿港元.

--安踏体育(2020.HK)昨公布,最新季度订货会的定单额录得双位数百分比的跌幅,全年计则录得高单位数百分比的跌幅.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进

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