《香港报摘》--信报5月18日

* 要闻版头条:

--汇控(0005.HK)集团行政总裁欧智华就去年制订的策略发展计划公布首年成效,以年率计集团已节省20亿美元成本,预料明年年底可达到节省目标上限的35亿美元.他对集团如期达到财务目标仍具信心.

* 其他:

--市场消息透露,由中铝(2600.HK)(601600.SS)母公司分拆秘鲁铜矿资产组成的中铝矿业,昨天已成功通过上市聆讯,下周将开始进行上市前推介,暂定下月挂牌,集资约8亿至10亿美元.

--消息称,新地(0016.HK)郭氏家族长子郭炳湘在列支敦斯登的官司胜诉,如另一边不提出上诉,郭炳湘就可查阅家族存放于当地的信托基金文件.惟郭氏家族方面的消息人士重申,另一方律师Wilhelm并非代表郭炳江、郭炳联、郭氏家族或家庭信托基金,而瑞士国际仲裁法庭2011年已裁定郭炳湘无权查阅郭氏家族信托的文件.

--消息指出,腾讯控股(0700.HK)正在重组架构为六大部门,削减日益臃肿的组织,并加强社交网络和手机媒体两大新业务,并最快于今天公布重组后的新发展策略.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 曾祥进

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