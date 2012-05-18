《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月18日

路透香港5月18日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7691港元HKD=) 美国股市周四触及四个月低位,道琼工业指数.DJI收跌156.06点,或1.24%,至12,442.49点;因西班牙公债收益率不断上升,投资人对该国银行业的忧虑加重,且另一轮疲弱的数据减弱美国经济复苏的希望.[ID:nSB1554214] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 180.350 -0.84 24512 14.012 -1.74 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.120 -1.46 87543 3.145 -2.93 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.600 -1.26 281160 81.731 -2.99 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 34.940 -1.85 122627 18.097 -1.54 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 128.130 -1.97 40824 9.955 -1.63 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 91.930 -1.57 40877 7.142 -1.62 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 41.090 -2.98 721512 63.846 -2.97 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 47.340 -4.65 54073 3.678 -0.87 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 14.740 -4.72 549915 11.452 -2.29 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.850 -4.42 64800 13.091 -3.03 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.000 3.45 117390 4.661 -0.82 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.350 0.00 15117 3.317 -2.72 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.090 -2.77 15729 1.172 -51.35 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.020 -2.88 59885 0.314 -6.31 (完) --整理 梁慧仪