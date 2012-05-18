《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月18日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透香港5月18日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7691港元HKD=) 美国股市周四触及四个月低位,道琼工业指数.DJI收跌156.06点,或1.24%,至12,442.49点;因西班牙公债收益率不断上升,投资人对该国银行业的忧虑加重,且另一轮疲弱的数据减弱美国经济复苏的希望.[ID:nSB1554214] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 180.350 -0.84 24512 14.012 -1.74 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.120 -1.46 87543 3.145 -2.93 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.600 -1.26 281160 81.731 -2.99 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 34.940 -1.85 122627 18.097 -1.54 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 128.130 -1.97 40824 9.955 -1.63 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.930 -1.57 40877 7.142 -1.62 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.090 -2.98 721512 63.846 -2.97 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 47.340 -4.65 54073 3.678 -0.87 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 14.740 -4.72 549915 11.452 -2.29 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.850 -4.42 64800 13.091 -3.03 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.000 3.45 117390 4.661 -0.82 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.350 0.00 15117 3.317 -2.72 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.090 -2.77 15729 1.172 -51.35 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.020 -2.88 59885 0.314 -6.31 (完) --整理 梁慧仪
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。