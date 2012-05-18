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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 08:06 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月18日

路透香港5月18日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7691港元HKD=)

  美国股市周四触及四个月低位,道琼工业指数.DJI收跌156.06点,或1.24%,至12,442.49点;因西班牙公债收益率不断上升,投资人对该国银行业的忧虑加重,且另一轮疲弱的数据减弱美国经济复苏的希望.[ID:nSB1554214]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  180.350   -0.84      24512            14.012      -1.74
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.120   -1.46      87543             3.145      -2.93
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.600   -1.26     281160            81.731      -2.99
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   34.940   -1.85     122627            18.097      -1.54
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  128.130   -1.97      40824             9.955      -1.63
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   91.930   -1.57      40877             7.142      -1.62
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   41.090   -2.98     721512            63.846      -2.97
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   47.340   -4.65      54073             3.678      -0.87
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   14.740   -4.72     549915            11.452      -2.29
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.850   -4.42      64800            13.091      -3.03
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.000    3.45     117390             4.661      -0.82
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.350    0.00      15117             3.317      -2.72
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.090   -2.77      15729             1.172     -51.35
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.020   -2.88      59885             0.314      -6.31 (完)

  --整理 梁慧仪

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