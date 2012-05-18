〔香港个股〕康师傅与日本普利玛火腿在中国组合营,涉足肉制品加工业务

路透香港5月18日电---方便面及饮料闻名的康师傅控股(0322.HK)周五宣布,将与日本伊藤忠商事(8001.T)旗下公司普利玛火腿成立合资公司,以经营畜禽产品加工业务,首次踏足肉制品事业.

公司的声明称,已于周四与普利玛火腿株式会社签订合资协议,合资公司将设于江苏省吴江市,注册资本为2,400万美元,康师傅和普利玛将分别持股60%及40%.该笔注册资本拟用于安排生产设备及建厂上.

普利玛主要从事火腿、香肠制造及销售业务.该公司由伊藤忠商事持有40%权益.而伊藤忠商事为康师傅一家非全资附属公司的主要股东.

康师傅表示,合资公司的成立可进一步加强集团在中国的方便食品业务.

康师傅周四逆市升近3%,收报20.45港元.过去一个月该股下跌8.3%.(完)

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