《香港报摘》--其他报纸重要消息5月18日

* 明报:

--新股中国永达汽车公布,将于今天展开公开发售.公司管理层称,不相信内地汽车业增长见底,高端汽车市场仍有30%增长率,并对公司实力有信心,毋惧跌穿招股价.

--中国财险(2328.HK)财险总裁王银成在北京表示,中国人民保险上市正按程序进行,具体筹资金额暂未确定,相信成功上市后,将更容易跟进财险补充资本事宜.

* 星岛日报:

--德昌电机(0179.HK)截至3月底止年度净利续创新高,主席汪穗中表示,欧洲危机加剧,来自欧洲的订单轻微下跌,但强调对公司不构成压力.

* 苹果日报:

--宝姿时装(0589.HK)早前因宣布延迟公布业绩而停牌至今,公司计划今天公布业绩.

--保利协鑫(3800.HK)预计,行业结构调整快将结束,料下半年好转,多晶硅及硅片售价再跌空间有限,下半年价格可望企稳.

* 东方日报:

--大昌行(1828.HK)表示,公司1至4月内地汽车销量同比增10.3%,其中乘用车增7.4%,商用车则大升23.3%.

* 文汇报:

--中外运航运(0368.HK)总经理田忠山表示,现时航运市场处于供过于求状态,令租金出现较大跌幅,对公司造成直接影响.

--中远太平洋(1199.HK)副总经理陈铿透露,旗下希腊码头去年已有很好表现,而今年首四个月的吞吐量较去年同期大增150%,达到68万个标准箱(TEU).

* 大公报:

--九巴营运商载通(0062.HK)宣布,股东会已经通过继续委任郭炳湘为公司非执行董事的决议.公司表示,董事会决议郭炳湘继续于公司及其附属公司执行及履行其职责,乃符合该公司之最佳利益.但郭炳湘周四(17日)未有出席股东会.

--体育用品公司--特步(1368.HK)宣布,在厦门举行的特步品牌2012年第四季订货会已结束,订单金额录得中单位数增长.另外,今年前4个月,同店销售录得低单位数字增长. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]