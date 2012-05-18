《香港重要政经日程》--5月18日-5月24日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月18日(周五)
-- 香港美国商会举行年度中国论坛.
-- 万邦投资(0158.HK)中期业绩公布.
-- 宝姿(0589.HK)公布全年业绩.
--09:00 华晨中国(1114.HK)股东特别大会及股东周年大会.
--09:00 中国天瑞水泥(1252.HK)于河南举行股东周年大会.
--10:00 龙源电力(0916.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:00 吉利汽车(0175.HK)股东周年大会.
--10:00 米兰站(1150.HK)股东周年大会.
--10:00 三一重装国际(0631.HK)于辽宁渖阳举行股东周年大会.
--10:00 SOHO中国(0410.HK)股东周年大会.
--11:00 中国安芯(1149.HK)股东周年大会.
--11:00 中国电力(2380.HK)股东周年大会.
--11:00 中信泰富(0267.HK)股东周年大会.
--15:00 中国香精香料(3318.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月21日(周一)
-- 永义国际(1218.HK)公布全年业绩.
-- 李氏大药厂(0950.HK)公布首季业绩.
--09:00 山东威高集团(1066.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:50 金管局总裁陈德霖出席立法会简报会.
--11:00 中国电力新能源(0735.HK)股东周年大会.
--11:00 新海能源(0342.HK)股东周年大会.
--11:30 世界银行旗下IFC与ADM Capital推出融资计划以支持亚洲中型企业.
--12:00 大酒店(0045.HK)股东周年大会.
--16:30 瑞声科技(2018.HK)股东周年大会.
5月22日(周二)
-- 公布4月份消费物价指数.
--09:30 中国人寿(2628.HK)在北京举行股东周年大会.
--09:30 佐丹奴(0709.HK)股东周年大会.
--10:00 恒富控股(0643.HK)股东周年大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)股东周年大会.
--10:00 恒安国际(1044.HK)股东周年大会.
--10:30 中国金石(1380.HK)股东周年大会.
--11:00 国华(0370.HK)股东周年大会.
--11:00 银河娱乐(0027.HK)股东周年大会.
--11:30 安莉芳(1388.HK)股东周年大会.
--12:00 汇贤产业信托(87001.HK)股东周年大会.
--13:15 证监会行政总裁裁欧达礼出席外国记者会午餐演讲.
--16:00 PRADA(1913.HK)股东周年大会.
5月23日(周三)
-- 英皇金融(0717.HK)公布中期业绩.
-- 冠捷科技(0903.HK)公布首季业绩.
-- 伟易达(0303.HK)公布全年业绩.
--09:00 中石油(0857.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 维达国际(3331.HK)股东周年大会.
--10:30 莱蒙国际(3688.HK)股东周年大会.
--11:00 卓悦(0653.HK)股东周年大会.
--14:30 青蛙王子(1259.HK)股东周年大会.
--14:45 长江基建(1038.HK)股东周年大会.
*--15:00 联想集团(0992.HK)公布全年业绩电话会议.
--15:00 雅视光学(1120.HK)股东周年大会.
--15:00 熔盛重工(1101.HK)股东周年大会.
--15:00 中国无线(2369.HK)股东周年大会.
--15:30 星岛(1105.HK)股东周年大会.
--16:00 新濠博亚6883.HK股东周年大会.
*5月24日(周四)
-- 公布4月份出入口数据.
-- 金山软件(3888.HK)公布首季业绩.
-- 太平洋恩利(1174.HK)公布中期业绩.
--09:00 中国东方集团(0581.HK)股东周年大会.
--09:30 北京金隅(2009.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 中国国航(0753.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 稻香(0573.HK)股东周年大会.
--10:00 Mongolian Mining(0975.HK)股东周年大会.
--10:00 联合水泥(1312.HK)股东周年大会.
--14:30 广南集团(1203.HK)股东周年大会.
--15:00 建业地产(0832.HK)股东周年大会.
--15:00 中国地板(2083.HK)股东周年大会.
--15:00 冠捷科技(0903.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。