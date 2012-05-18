〔港报社评〕拉布虽叫停,立会混战恐更激--经济日报5月18日

泛民立会拉布昨终被立法会主席曾钰成叫停.泛民与建制派都大钻议事规则空子斗法,是政治问题政治比拼,对错要由选民在9月立会选举时投票反映,惟双方对立激化,立会未来2个月恐陷泥浆战,阻碍立法,输的又是市民.

现时泛民与建制派都互相指摘,图将责任放到对方身上,争取9月立会选票,而这次双方用政治手法对攻,谁对谁错只有选民可判断,故选民有权亦有责,在立会选举时用手上一票,对不同党派作奖或惩,使之未来在议会上知所行止.

选民投票是9月之事,惟此前市民恐将目睹更拉扯的立会泥浆战.今次拉布与反拉布一役,泛民与建制派将本已削得薄薄的脸皮亦抓破,不留情面地互相讽刺与批评,双方明显都动气,令对立更为激化.

泛民与建制都趋意气用事,加上要为9月立会选举向各自阵营选民拉票,故可预期,未来2个月立会混战、互相攻击势将更严重,草案审议恐怕受累拖延,部分便可能被拖至无法在本立法会期内完成,要待下届立会重头开始审议,若当中包括涉及重大民生利益的法案,那受益的只是相关利益团体,受损最大的,则明显是被迫观看泛民与建制大斗法的普罗市民.(A12)