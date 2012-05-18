〔港报社评〕内忧外患港股五穷反弹乏力--信报5月18日

5月港股高开,第一个交易日恒指升至3月以来的高位21,385点后,即因欧美外围市况恶化和中国经济逆转而大幅回落,应验了5月沽货离场的传统智慧.本周三港股更因希腊政局混乱重燃欧债危机而大幅下挫,恒指单日急挫634点,为半年以来最大单日跌幅.在美汇急升引致利差交易盘拆仓的情况下,港股明显严重超卖,昨日早段出现技术性反弹,恒指一度弹升近200点,收市前反覆回落,全日下跌58点,报收19,200点,成交金额与上日相若,达602亿港元,沽售压力不轻.

欧洲方面,希腊三个政党筹组政府不成,下月17日重选前,任何政经消息都会掀起市场波动.但Grexit已经列入国际金融议程,即使出现希腊退出欧罗区和无序违约的最坏情况,市场亦早作预期,反而在坏消息确定后会出现明朗局面,有利资产市场回稳.

事实上,希腊GDP只占欧罗区2.2%,只要主权国债的无序违约受到控制,不会扩散和严重冲击其他欧罗国家,欧债危机便不致恶化.IMF筹集的7,000亿欧罗和欧盟的ESM基金5,000亿欧罗下月陆续进场,而欧洲央行必要时仍可推出LTRO3,只要有资金作续命汤,金融市场便有生机,毋须过分悲观.

虽然美国今年首季经济增长达2.2%,要刺激经济,大印钞票是不二法门,所以6月底前推出QE3的机会仍然存在,美股调整后下月见底回升,大有可能.

中国4月份的经济数据确认中国经济持续疲弱,资金大量流出金融系统.上周央行下调存准率0.5%,效益不彰,因此短期内,为了防止经济急速下滑,估计央行仍有下调存准率的必要.中央最近已经宣布补贴265亿元人民币刺激家电消费,未来相信仍会有刺激不同产业的政策出笼,应该可以刺激有关受惠产业的股价.

香港首季经济增长只有0.4%,内忧外患下,第二季出现倒退也不足为奇.但港股早已无自身性格,只会追随外围欧美市况和中国经济发展走,以目前经调整恒指市盈率12.5倍计,远低于全球16.9倍的中位数,应有一定投资价值. (A02)