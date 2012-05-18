〔港报社评〕曾钰成虽扑熄拉布战火,梁振英须正视立会祸根--明报5月18日

立法会主席曾钰中止了议员出缺法案修订辩论,使拉布战有望结束.不过,曾钰成的处理引起极大争议,事态已转移到司法战线,拉布战会否真正落幕,存在变数.事态反映立法会结构畸形,长期存在的不公平、不公义情,为激进取态提供土壤和动力,今次拉布战突显立法会病情严重,若立法会的结构问题得不到纠正,民主派继续被不合理压制,则另一次拉布战或更严重事件完全有可能发生,社会稳定大局存在隐忧.

立法会被享尽政治特权的功能组别议员扭曲,加上分组点票,使得政府意志在建制派护航下,得到实现,民主派虽然得到约60%选民授权,但是在立会内却属少数,而近年政府政策向财团倾斜,社会深层次矛盾日亟,民主派和多数市民都甚为郁卒.民主派和多数市民愈来愈失去耐性.近年,政治生态趋向激进,心态和行动上出现躁动,是正常发展.

梁振英5年特首任期内,双普选安排是主要工作之一,市民渴求真正普选,也是深层次矛盾的重要组成部分.若梁振英妥善解决民主进程困结,则不但对他执政和寻求连任有帮助,对于香港整体社会和日后发展,也会起到积极作用.

梁振英重视培养政治人才,人才固然很重要,但是制度若存在缺陷,议会结构不公不义如故,则深层次矛盾最重要的一块不会纾缓,随时日推移,只会更为严重,对社会稳定构成隐忧.所以,梁振英与其呼吁市民就拉布发声,表达不满,不如正视拉布的深层次底蕴,以新思维推动变革,实践民主,为香港社会消除隐患.(A03)