〔港报社评〕中止拉布招,未足走天涯--星岛日报5月18日

经过33小时的拉布辩论和2次流会,立法会主席曾钰成昨日终于运用权力中止辩论,让有关禁止议员滥用辞职机制的条例草案,进入表决阶段.中止拉布,不少市民都理解.虽然曾钰成今次的做法有市民支持,但是能否用来对付日后的类似场面,尚有不明朗因素.

首先,拉布议员质疑曾钰越权,要求法庭颁令禁制和撤销曾钰成的决定.如果法庭决定暂不禁制以免阻碍议会运作,议会可望在未来几天了结这段拖拉多时的议程,处理其他事项.否则这一立法过程将继续有波折.

即使法庭不作临时禁制,也不等如立法会余下不多的议事日子会一帆风顺.一来禁制令审议尚待正式展开,结果视乎法庭裁决;二来拉布议员又打算在下月初,向立法会主席提出不信任动议.在立法会选举战逐步升温之际,议会内外的大小动作将层出不穷.

新政府问责架构重组的动议,在这样的气氛下,预计在下月20日提上立法会,距离就职日只约10天,还要预留时间予中央认可人选,如此紧逼,不排除会成为拉布狙击的新目标.

近日的拉布内容,市民觉得琐碎无聊,认同中止辩论合理.但是重组问责架构,就是否需要增加职位、不同职位的重新分工等问题,可供争议的地方较多,前政务司司长陈方安生公开质疑改组,反映社会上一种异见,当议案辩论时,议员就算用上较多时间质询或修订,只要不断有言之有物的观点出台,不断有回应市民疑虑的质询提出,主席就不能轻言中止.新架构如何避免遭漫长的辩论拉倒,仍然可能备受考验.(A05)