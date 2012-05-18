〔港报社评〕勿因失业率下降而掉以轻心--文汇报5月18日

政府统计处昨日公布今年2-4失业率为3.3%,相比今年1-3月的失业率下跌0.1%.尽管香港失业率仍维持在低水平,但监于欧美和中国经济均吹淡风,香港经济随时会受外围影响而出现逆转,失业率可能掉头上升.因此,香港不可因目前的就业理想而掉以轻心,而应以政府换届为契机,加快发展多元化的产业,加强就业的稳定性.

香港近两年的失业率均维持在4%以下,接近全民就业的情况.能有如此理想的就业状况,主要得益于近两年中国经济保持高增长.自由行刺激本地需求之外,在大量热钱涌入下,楼市股市畅旺,尤其是楼价屡创新高,由此制造的财富效应亦令消费活跃,从而为零售、饮食及各行业带来更多新增职位.

但环球经济的不明朗因素正在增加,欧债危机因政局变化出现恶化迹象,美国经济同样疲不能兴,对香港影响重大的中国经济亦开始放缓,香港第一季的经济增长仅得0.4%,未来还可能出现负增长.

要增强经济抗逆力,提高香港就业的稳定性,就需要发展多元化、合理化的产业,改变目前经济结构单一,发展不平衡的问题.候任特首梁振英竞选时提出”稳中求变、适度有为”的口号,希望新一届的政府能够打破以往积极不干预的管治框框,加强政府对经济长远规划的参与度,利用厚实的财政储备扶持优势产业,协助中小企在经济危机时期渡过难关,推动同区就业,落实就业为本的经济策略,既保持经济的健康稳定发展,亦不断改善就业、收窄贫富差距,促进社会和谐.(A04)