〔港报财经评论〕内银巩固期股价受遏抑--经济日报5月18日

内银巩固期股价受遏抑 /林瑞芬

“弹散市”下试17,800.港股5月以来被当国际提款机,跌势深过其他,钱拿走了暂时不会返来,令大市反弹乏力,喊冤也无用,跌势过龙自有修正的一天.惟不似在短线可以修正,且看市场期指昨日表现,一弹就散,俗称”弹散市”.看期指淡友控淡势出神入化,午市先以裂口抛升高见19296,继后以抛物线式急杀低见18,971,即市轻易一插造淡都有近三百点利润.淡友如此轻易又得手,又传言不止希腊银行现挤提消息.再观乎期指周三尾市短暂将偏低情况修正过后,昨午再现偏低于合期价值现象,显示淡友前日收敛之后再拔熊刀,气势逼人.再监港股本周对利好消息反应,如北水南调、美国联储局会议纪录显示未封QE3门以及昨日A股昨日止跌回升,港股最终都敌不过一个希债不明朗因素,警示大家当前关键消息.

内银股则偏弱,如细观建行A股及H股(0939.HK)跌势逼近去年四季底,有几个可能原因:一是随国际银行业弱.二是内银正处于巩固期,银行的定价能力的逐步回落,和非信贷资产收益率的下降,将导致季度之间净息差继续环比下降;不良贷款逐步温和暴露导致信贷成本继续温和增加;银监会收费监管逐步加强导致手续费收入增速继续温和回落;温州综合金融试验区导致的市场对于利率市场化进程加快的担忧等等,银行盈利增长幅度将不及以前大.三是困于内地经济仍在筑底阶段之中,贷款需求放缓,而存款仍有外流压力.

内银股释压关键点.虽则如此,按中银监公布内银业各个数据显示,不良贷款还是受控、资本改善、整体营运收益还是平稳.一季度,中国商业银行实现净利润3,260亿元人民币,同比增长23.72%;资本充足率为12.7%,与去年末持平;核心资本充足率为10.3%,较去年末上升0.1个百分点.一季度末,商业银行总负债比去年同期增长10.1%,但商业银行不良贷款余额4,382亿元,较去年同期只增加了1.13%;不良贷款率为0.9%,则较去年末下降0.1个百分点;拨备覆盖率为287.4%,较去年末提高9.3个百分点.对一众仍持有内银股的投资者,只能保持耐性.待内地经济确认见底反弹,货币政策更为宽松之下,以及希债明朗化,国际银行业回稳,内银股的遏抑将被释放.(012)

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腾讯现价贵,不适宜高追 /余少文

中资股一如预期反弹,可惜国企指数晚节不保,至于大市几时跌完,要睇包括腾讯控股(0700.HK)在内的最强势股何时被抛售.而腾讯虽开拓电子商务交易业务,预期盈利继续增长并没有问题,惟笔者认为其现价偏贵.大市几时跌完,没有人知道,但强势股往往是最后一批被抛售的股份,故见中国移动(0941.HK)和腾讯作为中资强势股,前者今个月才见1年高位,昨日收报84.25港元,较高位只回落6%;腾讯今个月更见历史高位248.8港元,昨日收225点,较高位回落不足一成.若然见这些强势股突然涌现利淡消息及开始被抛售,相信跌市或开始接近尾声,但是否见底在即则要观望.

而腾讯近日才公布首季业绩,盈利按季增长16%至29.5亿元人民币,但按年只增长3%,互联网增值服务依然是主要收入来源,达73.8亿元人民币及占总收入比重约77%.但新增电子商务交易业务,首季收入7.5亿元人民币及占总收入比重8%,腾讯憧憬电子商务业务可以提振公司业绩.盈利同比增长首次单位数.由于首季是腾讯旺季,对比第四季淡季而言,环比录得双位数增长并不困难,但今年首季环比只增长16%,较11年和10年的首季环比增长30%和18%为低,而同比增长更降至3%,在印象中是首次见单位数增长.当然也可归咎于去年首季基数偏高所致,但过去两年多的季度盈利已显示,同比增长放缓是事实.

另一关注是成本上升问题,今年首季毛利率较去年第四季下跌5.2个百分点至60.2%,当中互联网增值服务毛利率仍可维持67%水平,但新增的电子商务的毛利率只有2.8%,或是新推出而成本偏高所致,惟稍后时间如未能控制相关成本,则整体盈利会被侵蚀.今年预测PEG一倍.尽管证券商上调腾讯盈利预测,彭博综合证券商预测数字显示,腾讯今年每股盈利可增长26.7%至7.1元人民币,对比目前33倍PE及今年预测PE26倍,现价并不吸引.彭博预测其2013年和2014年盈利增长放缓至25%水平,未来3年每股盈利复式增长率只有26%,对比今年预测PE26倍,预测PEG只有1倍,即现价只是合理价,高追确实风险大.(010)