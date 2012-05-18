〔港报财经评论〕风暴刮到6月底--信报5月18日

风暴刮到6月底 /习广思

在这个波动市况中,高息及公用股会较为安心,尤其是基金在”焗买”前提下,资金更为留意高息股.近几日的市况,多只高息、收租股纵有调整,但下跌程度没有二三线或强势股急堕般严重,但是基金套现领汇,煤气(0003.HK)急泻,反映基金开始在这些强势公用股中套现,理由很简单,就是获利回吐.“大日子”前乱局未完.中央推出补贴政策,刺激LED及节能家电、汽车、照明及电机四大类产品,银码约363亿元人民币.”桥唔怕旧,最紧要受”,多只相关股份配合大成交急升,早两日的急弹亦见资金早在偷步炒,其中以创维(0751.HK)、海尔(1169.HK)较为可取.敢博投机者可选国美(0493.HK),并非对其看好,只因市场有故仔炒作,股价跌到残.

新债王冈拉克(Jeffrey Gundlach)提醒各位,6月18日将会是”大日子”,因为联储局、欧央行及欧洲财长均各有会议要开.当其时希腊政府尚未决定何时重新大选,如今希腊重选日期,恰恰遇上刚刚,正是6月17日.眼下这场希腊乱局,在6月中前肯定不会完结,市场仍然是淡友天下,至于剩下这一个月,欧洲政治戏码将继续是市场波动的源头.换句话说,欧债风暴肯定吹到6月中,希腊命运的结局也要等到6月中;央行放水不放水,答案也要等到6月中,即使是憧憬QE3,贝南奇的线索也要等到6月中.公投表决留定走.

早前欧洲金融稳定基金(EFSF)向希腊发放最后一笔盐水,但当中扣起10亿欧罗,要等到希腊真正有融资需要时才发放,而没有新资金,希腊将在6月底前断水.所以6月中大选,几乎是全民公投要留低抑或离开;然而,第一次政府组不成,第二次难道会改变现实?在希腊大选之前,爱尔兰将在5月31日进行全民公投,要表决的是政府应否签署欧盟的”财政条约”,亦即是对紧缩政策的一次表态.爱尔兰是欧盟唯一一个把签约决定,以公投形式作表决的政府.理论上,公投结果不会影响”财政条约”,因为只需要12个成员国通过即签订.但事实上,爱尔兰拒签的话,将不会再获欧盟及IMF贷款,眼下爱尔兰、葡萄牙均没法在债市融资,须靠贷款吊命,近期希腊乱局再次冲击爱尔兰债息,如果公投表决拒绝签约的话,2013年重回债市的计划将泡汤,同时反紧缩声音将进一步升温.民意调查显示,现时有24%受访者反对,但有35%受访者未决定,变数仍多呢.(B02)

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欧罗技术走势恶劣 /苏子

目前欧罗汇价仍处非常疲弱的势头里运行,并正沿着下跌中的20天保历加通道底部支持线往下寻底,昨天美国入市前,汇价曾一度低见1.2664水平,略破前天欧洲市所造的1.2678低位.由于连日来欧罗兑美元反弹的高位一直受制于20天保历加通道的底部支持线.昨天欧罗兑美元的20天保历加底部支持处于1.2710水平;昨天亚洲市及欧洲市早段汇价其实已于此底部支持以上波动,并曾一度回升至1.2749高位;可惜汇价多次触及1.2749高位便乏力再升,未能顺势升至1.2750水平以上,结果吸引大量淡友在1.2740水平附近积极入市沽出欧罗兑美元,使汇价得以在昨晚美国入市前再度回落至1.27关口以下波动.

不过,当欧罗兑美元跌破前天的1.2678低位后,表现却较为反覆,只是多跌14点子而已,未能在破位后迅即下试至1.2650关口以下,考验今年1月的1.2622低位,这反映有不少投资者在汇价逼近今年1月低位时,不约而同采取获利平仓或候低买入的策略,使汇价未有在破位后出现更猛烈的单边跌市.欧罗兑美元已自上述低位略为回升至1.2685水平;如昨晚欧罗兑美元未见继续往下寻底并考验今年低位,反而更逐步回升至1.2720水平以上波动及收市,从而令日线图呈现十字星待变形态甚至锤头利好形态的话,那便要提防汇价短期内未必会创今年新低,反而会在1.27至1.30间争持一段时间以改善目前已见超卖的技术走势.

目前欧罗的恶劣基本因素料仍然可以支持汇价进一步往下寻底,然而持有短仓的投资者并不是全无风险的,毕竟目前市场上正充斥着大量看淡欧罗汇价的投资者,不少淡友更已累积了庞大短仓,若市场突然涌现一些对欧罗汇价较为有利的消息,从而触发市场上众多大淡友的神经,料一些淡友或会按捺不住而进行空仓回补,故在补仓买盘的推波助澜下,使欧罗兑美元在市场一片看淡声中不致进一步创今年新低并考验1.25心理关口.然而,希腊或会退出欧罗区此一未明朗因素一日未消除,相信市场上众多的大淡友仍会继续采取逢高沽出欧罗兑美元的策略,从而限制了汇价大幅反弹的空间.短线而言,欧罗兑美元反弹的重要阻力位分别为1.2750、1.28、1.2870及1.2915,汇价若能进一步升至1.2915阻力以上波动及收市,则1.30心理关口便会面临严峻考验,乏力破关而上,料会再次重拾弱势,届时便要提防创今年新低了.(B12)