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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 09:42 BJT

〔香港股市〕恒指开盘下跌2.16%,汇丰控股挫跌

路透香港5月18日电---香港股市周五开低,料将连续第三日下跌,汇丰控股(0005.HK)挫跌4.3%,因欧洲政局不稳定的情况升高,且美国数据没有令人惊艳,进一步加重避险心态.

恒生指数.HSI开低2.16%至18,787点.恒生国企指数.HSCE开低2.05%.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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