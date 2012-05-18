〔香港个股〕中信泰富称正筹组贷款,以偿还到期债务及西澳铁矿项目投资

路透香港5月18日电---从事特殊钢及铁矿业务的中信泰富(0267.HK)周五称,公司正在香港筹募的60亿港元银团贷款,主要用于偿还今年到期的债券和西澳洲铁矿项目的投资需要.公司目前正力争第一条生产线能如期在8月底投产.

中信泰富主席常振明在股东周年大会后对记者表示,西澳磁铁矿项目建成后将是全世界最大的,年处理矿石1亿多吨,所以在过程中会遇到很多问题和挑战,但公司仍继续全力以赴,冀能按计划投产.

中信泰富在西澳洲的磁铁矿项目筹备多时,按公司的计划,六条生产线中的首两条,预期将于今年8月底和12月底以前投产.截至去年底止,中信泰富该项目的总投入达到71亿美元.

此外,汤森路透旗下基点稍早的报导称,中信泰富计划募集60亿港元贷款用于营运资本,高于原预期的30-40亿港元.中信泰富董事总经理张极井指出,西澳铁矿项目今、明两年都有资本投入,而今年的融资都按计划完成.目前看来,首两条生产线没有大的超支问题.

至于其余四条生产线的规划,常振明称,会先把头两条做好,总结经验才决定如何进行.

截至周四止,中信泰富今年以来累计下跌16.7%,该股今天午盘尾段跌1.2%,报11.52港元,恒生指数.HSI则挫1.93%.(完)

浏览中信泰富其他新闻,请点选[0267.HK-CMN]