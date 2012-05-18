〔香港热股〕安踏重挫至三年新低然特步逆市涨,因四季度订单冷热不同

路透香港5月18日电---香港挂牌的中国体育行业类股周五大多疲软,其中四季度订单大幅下滑的安踏体育(2020.HK)重挫逾13%至三年多新低;但公告四季度订单同比增长的特步(1368.HK)则逆市上涨.分析师指出,特步库存情况似有改善,然而整体行业前景并不乐观,股价上涨空间有限.

安踏体育昨日称四季度订单录得低双位数跌幅,全年订单将为高单位数跌幅,因公司采取措施以减低零售渠道的潜在库存风险和打折;[ID:nSH0105153]特步则称四季度订单金额录得中单位数的增长.

摩根大通在报告中指出,特步的库存销售比由5-6个月减少至5个月,库存情况似见改善.然而此距离行业过去的理想水准仍有一段距离.对整体行业看法仍谨慎.

另一不具名的行业分析师也持相同谨慎看法,他说,"(内地)消费力不足,大的品牌耐克(NKE.N)、阿迪达斯(ADSGn.DE)都放缓下来,本地品牌还看不到转好的时刻."

本地时间上午11:08时,安踏重挫12.86%至5.76港元,稍早低至5.70港元,为2009年4月23日5.60港元以来最低;特步则上涨1.37%至2.95港元,过去一个月来跌20.75%;大盘恒生指数.HSI跌2.06%.

分析师指出,本地体育行业仍存在竞争过激的问题,再加上近期内需动能不明,预料至少今年行业要触底回升的机会并不大.

本地龙头品牌李宁(2331.HK)首席执行官张志勇此前在股东会后记者会上称,今年最大的挑战仍来自于行业为了消化库存的折扣战.但公司重申今年回购库存的金额不会超过去年的3.1亿元人民币.(完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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