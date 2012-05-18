〔投行观点〕高盛料届今年底恒生国企指数较现水平有逾30%升幅

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透香港5月18日电---投行高盛的报告称,恒生国企指数.HSCE在过去两周累计挫逾10%后,至今年底料将见12,900点,较现水平有逾30%升幅.
高盛于今年2月初将恒生国指年底目标上调至13,600点,因当时欧元区后续风险下降以及成熟市场经济前景向好.然而中国4月份的经济数据疲弱,该行此前已将2012年中国国内生产总值(GDP)增长预测由8.6%降至8.1%.而该行预计中国将采取更多主动措施,使下半年经济回稳或出现反弹.
高盛首席中国策略分析师朱悦在报告中并称,预料今明两年企业盈利增速较此前预期有所减缓,但股市更大的风险来自企业估值,而非盈利;而环球情况对企业估值的影响,更甚于本土经济因素.
"未来数月受欧洲政治情势影响,市场的可预见度低,而中国的政策效应需时显现,因此未来三个月股市升幅料为5%."她称.
报告建议投资者继续持有本土周期性股份,如零售、水泥、银行;并增持医疗保健以及继续减持必需品和电讯.
恒生国指周五早盘收跌2.39%,报9,469.09点.因欧洲政局不稳定的情况升高,且美国数据没有令人惊艳,进一步加重避险心态.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。