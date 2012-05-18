〔香港热股〕华能国际逆市涨逾3%,稍早获投行调升评级及目标价

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透香港5月18日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)H股周五逆市涨逾3%,因稍早获投行调升评级及目标价.
香港时间13:05,华能国际H股涨3.4%,报4.86港元;大市恒生指数.HSI则跌2.61%.
投行花旗稍早的报告称,将华能国际的投资评级由"沽售"调至"买入",目标价由4.1港元升至5.75港元,因从近期的会见所得,华能国际今年的单位燃料成本将会下降,因公司认为现货煤价不会上升,而且自4月初以来煤炭运费下滑.
报告并将华能国际2012-14年的盈利预测上调28-30%.
华能国际去年受燃料成本上涨拖累,盈利大跌65%;至今年首季盈利大升,因政府控制煤价涨幅使境内发电亏损减少,以及境外电厂盈利向好.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。