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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 13:14 BJT

〔香港热股〕华能国际逆市涨逾3%,稍早获投行调升评级及目标价

路透香港5月18日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)H股周五逆市涨逾3%,因稍早获投行调升评级及目标价.

香港时间13:05,华能国际H股涨3.4%,报4.86港元;大市恒生指数.HSI则跌2.61%.

投行花旗稍早的报告称,将华能国际的投资评级由"沽售"调至"买入",目标价由4.1港元升至5.75港元,因从近期的会见所得,华能国际今年的单位燃料成本将会下降,因公司认为现货煤价不会上升,而且自4月初以来煤炭运费下滑.

报告并将华能国际2012-14年的盈利预测上调28-30%.

华能国际去年受燃料成本上涨拖累,盈利大跌65%;至今年首季盈利大升,因政府控制煤价涨幅使境内发电亏损减少,以及境外电厂盈利向好.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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