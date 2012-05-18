〔美国个股〕通用电气称计划五年内将中国合资公司数目倍增

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透香港5月18日电---美国最大的企业集团--通用电气(奇异,GE)(GE.N)副主席周五表示,计划五年内将其在中国的合资公司数目增加一倍,目前为28家.
主管全球营运的莱斯(John Rice)在美国商会一场论坛上并称,公司会继续在中国买卖更多产品,并制造更多产品.(完)
--编译 李珊珊; 审校 张喜良
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。