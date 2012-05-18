〔美国个股〕通用电气称计划五年内将中国合资公司数目倍增

路透香港5月18日电---美国最大的企业集团--通用电气(奇异,GE)(GE.N)副主席周五表示,计划五年内将其在中国的合资公司数目增加一倍,目前为28家.

主管全球营运的莱斯(John Rice)在美国商会一场论坛上并称,公司会继续在中国买卖更多产品,并制造更多产品.(完)