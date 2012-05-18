〔路透专访〕YGM称近期销售放缓反映宏观不佳,考虑分拆Aquascutum上市

* YGM称过去两个月销售成长不如预期

* 反映中国宏观经济数据减速

* 未来考虑将Aquascutum分拆上市

* 精品市场仍具成长性

记者 李珊珊/郭经伟

路透香港5月18日电---香港成衣批发和零售商--YGM贸易(0375.HK)周五表示,近两个月销售成长较预期放缓,反映中国经济成长减速,且公司长期考虑将新收购的英国品牌雅格狮丹(Aquascutum)分拆上市.

不过尽管消费动能放缓,YGM贸易行政总裁陈淑玲在接受路透专访时指出,中国对于精品(Premium goods)的需求仍然强劲,且随着中国消费者的喜好由国际奢侈品大牌也扩及至具高品质的商品,对于像Aquascutum具有传承的品牌,未来仍有相当大的成长潜力.

"过去一两个月,整体销售业绩成长不如我们预期地高,"陈淑玲在接受电话专访时说,"这不是只有我们,(亦包括)很多零售业、消费用品.人们对于支出比较谨慎,不只是中国,全球现象均是如此."

受到内需不振影响,近日出炉的中国4月宏观数据一片惨淡.4月社会消费品零售总额同比增速放缓至14.1%,为14个月以来的最低水平.根据尼尔森(Nielsen)近期一项调查称,中国消费者对非必需品的消费热情正在冷却.[ID:nSB1552856]

在中国经营百货公司的百盛商业(3368.HK)甫公布首季度净利按年减4.9%至3.12亿元人民币,因市场状况减弱.[ID:nSH0105025]

对新近并购的英国本土高档服饰品牌"Aquascutum",陈淑玲并称,未来有可能将雅格狮丹(Aquascutum)分拆上市,但短期内仍以重振此品牌,包括其亏损中的欧洲业务为主.

由老牌制衣集团长江制衣厂于1987年分拆上市的YGM贸易,近年来藉着收购及代理,由制造商转型成拥有奢侈品牌的零售商.

**精品市场具成长性**

不过,陈淑玲指出,随着消费意识逐渐提升,具有高品质但价格又较国际奢侈品实惠的"精品(premium)"市场仍有较大发展空间.

"这个市场仍在成长,"陈淑玲说,"当然人们首先会被奢侈品吸引,但他们上班以及每天日常用到,不能样样都是奢侈品,这时候,他们会需要有高品质的商品."

"这就不是为了某种场合,而是一种生活风格."她称,其手中还拥有Ashworth, Michel Rene, Charles Jourdan, Guy Lorche和J.Lindeberg等品牌.

YGM贸易并于上周五以1,500万英镑(约1.88亿港元)与破产管理中的Aquascutum达成收购协议,正式成为该历史悠久的英国高档品牌拥有者.YGM于2009年9月买下"Aquascutum"品牌于42个亚洲地区的知识产权的所有权利注册及非注册的商标及标志.公司称收购将可彻底拥有该品牌在全球的权利,将产生跨国的协同效应,并提升品牌价值.

对将该品牌分拆上市一事,陈淑玲表示,"观察我们的历史,我们曾经将手中的汉登分拆出去....我们会考虑(分拆Aquascutum),但不是现在主要目标."

YGM于1996年收购美国服饰品牌Hang Ten,并于2003年以汉登集团控股0448.HK分拆上市.YGM已于去年底将所持有的汉登持股出售予利丰公司(0494.HK)大股东利丰集团全资拥有的利丰零售.

"Aquascutum"品牌有161年历史,英女皇伊莉莎伯一世、英国前首相邱吉尔和戴卓尔夫人均是其顾客.陈淑玲并称,目前皇室成员仍是Aquascutum的客户.

至去年9月30日止,YGM中期净利按年增加23.8%至11.1亿港元.不过,由于降价销售成衣,中期毛利率为63.6%,较上年同期下滑2.3个百分点.至9月底,公司共有324个销售点,约85%分布于中国内地、香港及澳门.

YGM贸易周五收盘跌0.33%至17.98港元,今年迄今跌约10.77%,表现逊于大盘恒生指数.HSI升2.8%.(完)