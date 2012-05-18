〔香港房地产〕二手楼价破1997年历史高位,观望欧债危机影响--中原地产

路透香港5月18日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周上升0.45%,并创出历史新高;而欧债危机重燃拖累全球股市,对本地楼市的影响尚待反映,但若危机持续扩大逼使欧美再推量化宽松措施,将刺激香港楼价再升.

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,股市下跌对本地楼市的影响,要在三周后公布的CCL才开始反映."如果欧债危机持续扩大,欧美可能再有新一轮量宽措施,势必刺激香港楼价再升."

他指出,去年第四季欧央行向市场投入1万亿欧元,今年首季香港楼价已升约一成.

周五公布的CCL报103.35点,打破了自1997年10月19日创下的102.93点旧纪录高位.中原城市大型屋苑领先指数CCL Mass最新报101.46点,要再升1.70%才打破1997年10月19日历史高峰103.18点.

最新的指数是根据于5月7日至13日期间所签订正式买卖合约的中原集团成交计算,当中有约九成的交易是在4月23至29日签订临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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5/13 103.35

5/6 102.89

4/29 101.12

4/22 102.17

4/15 102.50

4/8 101.79

4/1 101.17

3/25 100.06

3/18 99.17

3/11 98.41

3/4 96.69

2/26 95.15 (完)

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