〔香港新股〕Graff Diamonds设定招股价区间,拟筹高至10亿美元--消息

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透香港5月18日电---据两名消息人士周五对路透称,英国珠宝商Graff Diamonds设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股25-37港元,拟集资高至10亿美元,为香港今年以来最大宗IPO专案.
消息人士并称,Graff Diamonds是次将发行价值8.5亿美元新股,另出售1.5亿美元旧股.而发售股份数目为2.11-3.12亿股.(完)
--编译 雷美珍; 审校 张喜良
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。