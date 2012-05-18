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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 18:12 BJT

〔香港新股〕Graff Diamonds设定招股价区间,拟筹高至10亿美元--消息

路透香港5月18日电---据两名消息人士周五对路透称,英国珠宝商Graff Diamonds设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股25-37港元,拟集资高至10亿美元,为香港今年以来最大宗IPO专案.

消息人士并称,Graff Diamonds是次将发行价值8.5亿美元新股,另出售1.5亿美元旧股.而发售股份数目为2.11-3.12亿股.(完)

--编译 雷美珍; 审校 张喜良

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