《香港报摘》--信报5月28日

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
* 要闻版头条:
--消息指出,庆祝香港回归15年,中国财政部将来港发行人民币债券,相信发行总额高于去年的200亿元人民币,市场人士估计或介于250-300亿元间.
* 其他:
--财政司司长曾俊华于其个人网志以题为"楼市面对冰与火"撰文指出,香港楼市目前正处于"冰(环球经济疲弱,外围不稳定)"与"火(低利率和流动资金充裕的环境)"之间,风险与日俱增.
--今年以来香港股市楼市走势背驰,楼市畅旺股市低迷,有一段时间没有公开评论股市的恒基(0012.HK)主席李兆基却说"买楼不如买股票".随着下半年新供应大增,买楼也不会"爽".
--财力雄厚的内地银行,不断在香港扫入物业,继今年3月份斥资25亿港元购入九龙湾东汇18整幢商厦后,建行(0939.HK)再收购香港酒店,以8亿港元向远东发展(0035.HK)旗下丽悦酒店(2266.HK)购入位于西环的香港帝盛酒店.
--中石化(0386.HK)及新奥(2688.HK)提购中燃(0384.HK)的计划似陷入停滞,在中燃强硬态度及各方对中燃股权持续抢夺下,新奥已三度推迟向股东寄发有关收购通函.市场关注新奥周四是否能如期发出通函.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。