《香港报摘》--经济日报5月28日

* 要闻版头条:

--香港楼价居高不下,政府遏楼市措施已箭在弦上.四大地产发展商之一、恒基地产(0012.HK)主席李兆基上周在北京接受传媒访问时提出,建议政府与地产商合作活化荒废农地,并提供定息按揭,以解决基层市民住屋问题.

* 其他:

--二手成交持续于低位徘徊,十大屋苑周六、日成交更跌穿20宗水平,是今年1月底农历年假后,17周以来最静的周末假期.而素来受追捧的上车屋苑,如嘉湖山庄、沙田第一城,成交几近冰封.

--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山称,近日油价自高位大幅回落是"非常好的消息",相信可令国泰盈利表现大幅改善.并强调加快波音747-400客机退役,保持机队年轻才可应付高油价的挑战.

--上周五董事长兼首席执行官吴长江突请辞的雷士照明(2222.HK)发表通告,指董事会已批准回购,可根据购回股份授权及股东可能批准的任何经更新购回授权,即时自联交所购回金额最多为3.88亿港元的股份.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴

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