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亚洲 | 2012年 5月 28日 星期一 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月28日

路透香港5月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7623港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周五收低74.92点,或0.6%,报12,454.83点,但录得四周来首周上涨.此前鉴于围绕欧洲的不确定性仍
然存在,投资者在长周末前不愿买入.

  公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                                (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
  -------------------------------------------------------------------------------------
  中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  180.040    0.28      31029            13.975      -3.22
  中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.070   -2.42      49594             3.127      -1.68
  中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   50.990    0.00     210383            79.160      -0.49
  中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   34.540    0.44      97916            17.874      -1.03
  中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  127.000    0.34      46504             9.858      -3.16
  中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   90.850    0.15      21435             7.052      -0.68
  汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   40.230   -0.72     306395            62.455      -0.39
  中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   46.070   -1.03      20074             3.576      -0.94
  中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   14.220   -2.67     329497            11.038      -0.92
  兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   16.010   -2.32      38331            12.427      -1.68
  华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.500   -0.41      22121             4.754      -1.57
  南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.090    1.05       9298             3.274      -1.97
  东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.450   -0.69       9096             1.122     -50.15
  中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.900   -5.00      45416             0.295      -3.29  (完)

  --整理 李珊珊

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