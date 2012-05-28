《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月28日

路透香港5月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7623港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收低74.92点,或0.6%,报12,454.83点,但录得四周来首周上涨.此前鉴于围绕欧洲的不确定性仍 然存在,投资者在长周末前不愿买入. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 180.040 0.28 31029 13.975 -3.22 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.070 -2.42 49594 3.127 -1.68 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 50.990 0.00 210383 79.160 -0.49 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 34.540 0.44 97916 17.874 -1.03 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 127.000 0.34 46504 9.858 -3.16 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 90.850 0.15 21435 7.052 -0.68 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 40.230 -0.72 306395 62.455 -0.39 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 46.070 -1.03 20074 3.576 -0.94 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 14.220 -2.67 329497 11.038 -0.92 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 16.010 -2.32 38331 12.427 -1.68 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.500 -0.41 22121 4.754 -1.57 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.090 1.05 9298 3.274 -1.97 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 14.450 -0.69 9096 1.122 -50.15 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.900 -5.00 45416 0.295 -3.29 (完) --整理 李珊珊