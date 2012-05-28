《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月28日

全球金市：黄金上涨，因美元下跌和政治不确定性
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
路透香港5月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7623港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收低74.92点,或0.6%,报12,454.83点,但录得四周来首周上涨.此前鉴于围绕欧洲的不确定性仍 然存在,投资者在长周末前不愿买入. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 180.040 0.28 31029 13.975 -3.22 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.070 -2.42 49594 3.127 -1.68 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.990 0.00 210383 79.160 -0.49 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 34.540 0.44 97916 17.874 -1.03 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 127.000 0.34 46504 9.858 -3.16 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 90.850 0.15 21435 7.052 -0.68 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.230 -0.72 306395 62.455 -0.39 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 46.070 -1.03 20074 3.576 -0.94 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 14.220 -2.67 329497 11.038 -0.92 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 16.010 -2.32 38331 12.427 -1.68 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.500 -0.41 22121 4.754 -1.57 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.090 1.05 9298 3.274 -1.97 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.450 -0.69 9096 1.122 -50.15 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.900 -5.00 45416 0.295 -3.29 (完) --整理 李珊珊
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