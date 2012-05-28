〔香港个股〕新鸿基地产联席主席郭炳联到廉政公署报到--电视

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透香港5月28日电---香港有线电视周一报导称,因涉嫌贪污被捕的新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳联今早到廉政公署北角总部报到.
报导并称,涉案的另一名新地联席主席郭炳江、执行董事陈钜源以及前政务司司长许仕仁稍后亦将到廉署报到.
新地贪污漩涡愈卷愈大,本月初大股东郭氏家族长子兼新地非执行董事郭炳湘被廉政公署拘捕.
香港廉政公署于3月29日拘捕新地两名联席主席郭炳江和郭炳联,及前政务司司长许仕仁,因他们涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.而郭氏兄弟及许仕仁等于4月10日到廉署报告,并获准延长保释.迄今廉署尚未对有关人士提出正式起诉.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。