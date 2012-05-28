〔香港个股〕新鸿基地产联席主席郭炳联到廉政公署报到--电视

香港廉政公署于3月29日拘捕新地两名联席主席郭炳江和郭炳联,及前政务司司长许仕仁,因他们涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.而郭氏兄弟及许仕仁等于4月10日到廉署报告,并获准延长保释.迄今廉署尚未对有关人士提出正式起诉.(完)