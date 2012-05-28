版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 28日 星期一 08:57 BJT

〔香港个股〕新鸿基地产联席主席郭炳联到廉政公署报到--电视

路透香港5月28日电---香港有线电视周一报导称,因涉嫌贪污被捕的新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳联今早到廉政公署北角总部报到.

报导并称,涉案的另一名新地联席主席郭炳江、执行董事陈钜源以及前政务司司长许仕仁稍后亦将到廉署报到.

新地贪污漩涡愈卷愈大,本月初大股东郭氏家族长子兼新地非执行董事郭炳湘被廉政公署拘捕.

香港廉政公署于3月29日拘捕新地两名联席主席郭炳江和郭炳联,及前政务司司长许仕仁,因他们涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.而郭氏兄弟及许仕仁等于4月10日到廉署报告,并获准延长保释.迄今廉署尚未对有关人士提出正式起诉.(完)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐