〔港报财经评论〕新兴市场高峰回落--信报5月28日

新兴市场高峰回落/ 习广思

欧债风暴尚未结束,6月份希腊重选前后,势必愈吹愈烈.股市经过连番急跌后,上周跌势有所缓和,但恒指多次酝酿反弹,结果变成惨弹,反映大市追买博反弹的资金非常小心.再加上美元反弹势如破竹,资金有流走迹象,即使大市技术上有反弹条件,但欠缺资金配合,反弹始终有限.恒指在超卖区反弹不成,试图先做整固,上周重上19,000点后企不稳,牛熊阴谋论的话,牛证最后防守区下移至17,800点,熊证则在19,200-19,299点出现,本周视乎好淡双方,谁能借消息杀仓,反弹或可至19,200点,杀落亦可以再寻底跌至18,300点.事实上,本周市况有利好淡厮杀,周一晚美股休市,周三恒指期结,周四爱兰尔对"财政公约"进行公投,加上月结因素,由5月被追斩至今的看好的投资者能否在6月风暴前反击?机会不细呢.

FX Concepts主席John Taylor认为,欧罗走势相当超卖,本周将相对平静,但欧罗反弹只会升至6月1日.欧罗上周下跌1.7%,上周五在1.25美元水平似有支持.上周美汇净长仓按周增加38%,是2007年以来最高水平,但美汇指数连升四周后,升势有见乏力.汇市短期会否遏一遏?基金经理话,市静正好让他有时间返屋企凑仔.眼下市况之乱,几乎没有讲价值,透过公司分析买股,再来跑赢大市,有多少人做到,再出色的基金经理也未必能够发挥其价值.中长线而言,公司基础是决定性因素,但近年港股充斥热钱,去年民企风暴第一波,今年再来第二波,中招基金经理大有人在,公司分析分分钟跑输炒家.近期蓝筹股已成为大户舞动指数上落的棋子,投资者入市买股,多以三个方向选取较具值博率的股份,一是受惠中国刺激政策的股份,“铁公基”及建材股近日获市场留意.二是高息类股份,部分防守股早前被沽,但像领汇(0823.HK),大跌后仍见支持.三是股价低残被洗完再洗的股份,不是因其好,只是因其残,再暴跌风险较细.

西班牙国债孳息似在稳定下来,但上周五债息回升,报6.31厘,因为西班牙第四大银行Bankia形势岌岌可危.市场在5月初传出,Bankia存款正在流出,银行在月初被政府接管后,官员声称银行具备偿还能力,存户的存款安全.但是,没有太多人相信政客的话,Bankia是西班牙承受最多房地产贷款的银行,在经济再陷衰退情况下,坏账只会有增无减,标普已经把Bankia评级降至垃圾级别BB+.更令人担心的是,银行挤提由希腊急速扩散至西班牙以及其他欧猪国家,而欧洲央行及政客们一直在防备银行存款流走.Bankia在周五向西班牙政府请求注资达190亿欧罗.然而,西班牙银行非但陷入资金及信心危机,而且愈来愈像以前的爱尔兰,政府需要大规模地注入资金重组资产.(B03)