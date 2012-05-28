〔港报财经评论〕油煤气股,不可忽视--经济日报5月26日

油煤气股, 不可忽视/ 林瑞芬

综合过去三周形势,经两周火攻之后,看淡的投资者今周稍缓攻势.估计看淡的投资者在今周到下周稍缓首轮攻势,踏入6月将趁机再下一城后才"食糊",期间纵有反弹都力薄,忌博.昨日午市试图反弹,都是得个"死猫弹".恒指及国指分别收报18,713及9,539.昨日大市沽空额约46.91亿港元,总成交额为460亿港元,沽空比率为10%,虽低于周内高位15%,但恒指指标股盈富基金(2800.HK),昨日的沽空比率73.2%.翻查纪录是自去年8月以来最高水平,期指又长期偏低于公平价值,显示看淡的投资者主控大局.理论上,长期沽空活动增,隐伏被挟空仓可能,但有待下周至6月希债发展的关键期过去,爱尔兰在5月31日将对新欧盟财政协定举行公投,如果又遇公投反对,那市场将加深对欧元制度的信心不稳.欧元区危机将如何收拾,起决定作用的是6月17日举行的希腊大选,以及6月30日召开的欧洲峰会.意大利总理蒙蒂表示大部分欧元区领导人支持发行共同债,但不可忽视小部分而又举足轻重的德国意愿,就此问题上,料仍会胶着.

中国内地又传5月份,贷款额可能缩减至5,500亿元人民币,低于预期,是外围环境差令信贷需求不足,多于中国内地强硬勒紧货币.面对经济可能趋弱,中国主动出招稳增长势强.在基建投资重新启动以及地产新开工或改善之下,中国内地资源股始终有其价值,在等市场恐慌再急挫袋少少落袋.且看近日在淡市下,市场人士争崩头抢中国燃气(0384.HK),北控(0392.HK)母公司又增持,南韩能源公司SKE&S又增持.中国神华(1088.HK)周三发布公告称,提议从母公司神华集团收购煤制油/煤制烯烃资产,这已是母公司连续三年注入资产,体现了集团对上市公司的大力支持.二来,煤化工资产优良.据中金报告指相关收购主要包括鄂尔多斯108万吨/年直接液化煤制油项目及包头60万吨/年煤制烯烃项目,两项目已投资合计净利润13.7亿港元.在加入新型煤化工之后,神华更一体化发展,形成煤、电、路、港、航、油的完整产业链.据彭博综合,神华今年度之PE及息率料为9倍及4.15厘,图显示正考验27港元密集支持位,未知可否通过.但价值论若失27港元,回试约25港元,息率将高达4.6厘,价值投资上吸引.

经济前途不明朗因素,国际油价今年由高位而回跌了17%,拖累中海油(0883.HK)及中石油(0857.HK)等.油价回落,利淡中国内地油股的落论其实不实,一来中石油及中石化(0386.HK)兼有化工业务,这部分是在油价回落才能有盈.二来,中国内地油股要交暴利税,故油价降可少交了税.中国内地油资源有限,未来油企要靠更高技术去开发油井及向海外走.(009)