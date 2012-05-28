〔港报社评〕敢向职场骗子说不--星岛日报5月28日

这个夏天,末代中七高考生和首届中六文凭试考生一起毕业.这十万多人升学和就业竞争都特别激烈,加上打算找暑期工帮补的中学生,大家面对更高的求职受骗风险.过去曾经有学生失财兼惹官非,学校和家长要做好辅导工作,协助新一代踏足社会时懂得保护自己.

青少年求职比较少人注意,但是承担的风险可能更大,稍有不慎或者意志力较为薄弱,就可能堕进骗徒圈套.以前青少年遇骗,主要是蒙受财物损失,部分涉及不菲数额,成为惨痛教训.然而,近年骗徒变本加厉,开宗明义向求职者提出合作行骗,结果有青少年因此被告上法庭;又有青少年受骗后,愿意与骗徒合作诈骗友人,以填补自己的损失.这些青少年最后不单止损失金钱,还有友情,以及可能留下案底.

每年暑假前,警方都列出一些比较常见的求职骗案,提醒青少年防范,今年包括求职变借钱、代出手机、层压式推销、模特儿工作等,一些骗徒还会改头换面,以新包装行骗.学校和家长除了向青少年讲解已经曝光的行骗手法,灌输正确的价值观,提高青少年面对诱惑的免疫力.

无论何种骗术,万变不离其宗,往往是从贪财和贪慕虚荣等人性弱点着手,并且觑准青少年入世未深,不好意思拒绝他人,半推半就.学校和家长对症下药,培养青少年懂得和敢于说不,将可大大降低他们受骗机会.(A06)