〔港报社评〕冰火之间楼市危机勿忽视--文汇报5月28日

财政司司长曾俊华在其网志中以"冰与火之间",形容香港楼市危机四伏,"冰"指环球经济疲弱,外围不稳定的因素已累积到危险的水平;"火"则指低利率和流动资金充裕的环境.香港楼市在冰火之间极有可能出现大上大落,类似情况在1998年亚洲金融风暴期间已出现过.

现在,楼市的急速攀升与宏观经济情况及市民的负担能力完全不匹配,风险与日俱增,情况令人担忧.一方面,市民在置业时须有风险意识,量力而为;另一方面,特区政府在有需要时应推出进一步措施,确保楼市健康平稳发展.

在内外宏观经济不景的情况下,香港楼市仍受海外和中国资金热捧,致使楼市升温.而且目前的低息环境亦令置业环境充满诱因,市民往往受银行和地产商提供的各种优惠吸引,置业慾望大增.然而,楼市始终是由市民的承受能力来支撑的,虽然近期多个楼盘当旺,但许多市民的收入已脱离供楼的实际能力,这是楼市的最大风险所在.

香港易受外围经济影响,股市息口遇上突如其来的冲击,无可避免会受到拖累.外来资金来得快也去得快,资金一旦撤走令需求急速下降,楼市必受冲击,置业人士便难以支撑下去.目前,政府多推土地灵活调控楼市维持供求平衡,是稳定楼市的适当做法.曾俊华强调必要时以相应措施稳定楼市,是应有之举.市民置业时除着眼本地的置业条件外,还要注意经济大环境,同时考虑自己是否有真正能力负担楼价,以免楼市出现动荡时措手不及.(A04)