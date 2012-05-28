〔港报社评〕金融老千活跃,港人接连中招--明报5月28日

有港人透过欧资老牌私人银行买入200万美元基金,但基金被揭以庞氏骗局手法经营遭清盘,该名港人的投资仅余3%.2008年金融海啸爆发之后,全球处于低息环境,有积蓄的人士存款银行,购买力不断下降,被迫寻找投资机会,让国际金融骗子有机可乘,香港近月接连出现多名受害者,我们认为投资者固然要注意回报与风险往往成正比,香港金融监管机构亦应该加强规管,以免香港沦为国际金融骗子的"提款机".

近年通胀复炽,美国联储局则表明超低息期最少延至2014年,不少港人为免积蓄被通胀蚕食,被迫寻找投资出路,若本地市场找不到合适的金融产品,就会转战海外.类似怀疑堕入外地投资陷阱的个案时有所闻,投资者亏损,不能将责任全推到监管当局,投资者也须为自己的行为负责.若自己的投资知识有限,便不应该贪图高回报,参与买卖不受证监会规管的高风险产品.

香港的金融监管当局亦不能置身事外.雷曼事件之后,香港已收紧投资金融产品的监管,但涉及大笔海外基金投资的怀疑骗案仍陆续有来,受害人的损失更动辄以百万美元计,虽然骗案可能在海外发生,但相关金融产品在香港的代理及负责销售的金融机构有否违规,有否按足投资者的风险评估办事,当中是否有人涉及诈骗或不当销售,金管局及证监必须深入调查,若有需要,应该收紧相应的监管,减少港人受害的风险.(A04)