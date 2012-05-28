〔港报社评〕千亿投资上马刺激经济反弹--信报5月28日

国家发改委近月不断加快投资项目审批,显示中央拟通过大规模的财政手段,向实体经济注入增长动力.据初步统计,仅4月份便审批了328个项目,同比增量近2倍.日前更核准首钢、广东湛江和广西防城港等一批重大钢铁建设,总投资额逾千亿元人民币.中国1-4月经济表现远较预期疲弱,无论工业增加值、固定资产投资以至出口,都显示经济下行压力有增无减.如此态势,及时向实体经济注入刺激因素,无疑有政策的迫切性.

中国经济目前下行之势,既受到中长期增长速度放缓的抑制;也有短期因外需疲弱、内部房地产投资收缩等因素压抑了总需求增长,可谓长短周期因素都在起作用.基于出口拉动增长的力量愈来愈荏弱,增加消费拉动,即使短期可减轻居民和企业的税负,但力度始终不足,因而在可见一段时期内,刺激经济仍靠投资为主力.

细看投资结构,主要由基建、房地产和制造业为骨干.基建一直以政府作投资主体;如今房地产投资在调控下,政策刺激空间有限;至于制造业投资则受制于市场环境和经济周期的影响.可以看到,政府通过财政扩大基础建设,是必然的选择.

另一方面,去年央行厉行货币紧缩,加上出口放缓,大力调控楼市,冷却房地产投资,叠加效应对制造业的负面影响,迄今仍不断显露出来.据国家统计局昨天公布,今年1-4月全国规模以上工业企业实现利润,同比下降1.6%,4月环比下跌2.2%,连支撑增长主力军的国企央企,利润也告滑落,反映刺激投资,加强制造业的扩张动力已刻不容缓.

经合组织和世界银行上周相继下调中国今年经济增速至8.2%.面对增长失速风险,加大财政资源投入,扩大政策支持稳定经济增长,并辅以货币"微调"政策进一步放松,藉此刺激经济在第三季度反弹,政策路径已十分清晰.如今发改委加速投资项目立项与审批,催动千亿基建上马,为新一轮刺激政策正式拉开序幕.(A02)